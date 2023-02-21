Uşaklı sanayicilerden deprem bölgesine 1,5 milyon battaniye

Uşak'taki tekstil fabrikaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin acil ısınma ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışarak ürettiği 1,5 milyon battaniyeyi afet bölgesine gönderdi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde kurulan kriz merkezi, sanayicilerin deprem bölgesine dönük yardımlarını koordine ediyor. Depremin ilk anlarından itibaren faaliyete geçen kriz merkezi, acil ihtiyaçlar için telefon zinciri oluşturuyor.



Tedarik edilen ya da üretilen ihtiyaç malzemeleri, AFAD ve Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgelerine ulaştırılıyor.



Üretim kapasitelerini de eş zamanlı artıran battaniye imalatçıları, üç vardiyalı çalışma sistemi ve 24 saat kesintisiz üretime geçti. Uşak'ta üretilen yaklaşık 1,5 milyon battaniye, hava ve kara yolu üzerinden 281 araç ile afet bölgesine gönderildi.



Deprem sonrası gecesini gündüzüne katanlardan biri de meslek lisesi öğrencileri oldu. Her gün başka bir işe imza atan öğrencilere bugün Bitlis'in Tatvan ilçesindeki meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri eklendi.



Milli Eğitim Bakanlığının talimatları üzerine, Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 4 günde tamamlanan 100 soba, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı.