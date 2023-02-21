Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Ulusal Kanal'da | Lale Delidağ aktardı

Ulusal Kanal muhabiri Lale Delidağ, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Güder, deprem bölgesindeki yardım ve yaraları sarma çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı.

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Ulusal Kanal muhabiri Lale Delidağ, Malatya'da son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Delidağ, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den deprem bölgesindeki yardım ve yaraları sarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

# malatya # Battalgazi

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