Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Ulusal Kanal'da | Lale Delidağ aktardı
Ulusal Kanal muhabiri Lale Delidağ, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Güder, deprem bölgesindeki yardım ve yaraları sarma çalışmalarının ayrıntılarını paylaştı.
Ulusal Kanal muhabiri Lale Delidağ, Malatya'da son gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Delidağ, Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den deprem bölgesindeki yardım ve yaraları sarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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