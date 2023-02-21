Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı: Fahiş artış tepki çekti

İki büyük depremin ardından bölgedeki ailelerin göç ettiği illerden Konya’da gayriresmi emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında değişen artışla kiraya vermeye başladı. Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay ise duruma tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, o bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.

Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti

Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu vurgulayan Altınay, ''Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle” bu durumun ortaya çıktığını söyledi.

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