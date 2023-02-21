Gayriresmi emlakçılardan deprem fırsatçılığı: Fahiş artış tepki çekti

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, o bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Konya'ya göç eden depremzedelerden bazıları kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı.



Bunu fırsatçılığa çeviren bazı emlakçılar ve ev sahipleri, evleri yüzde 30 ila 40 arasında fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başladı.



Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, odaya kayıtlı hiçbir emlakçının, fiyat artışı gerçekleştiren ev sahiplerinin evini kiralamadığını belirtti



Fiyat artışlarının yüzde 30 ila 40 civarında olduğunu vurgulayan Altınay, ''Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle” bu durumun ortaya çıktığını söyledi.