Deprem bölgesinde çalışma hayatı tedbirleri devreye alınıyor

Depremden etkilenen illerde bulunanların geçimini sağlayabilmesi için düzenlemeler hazırlanıyor.



Bölgede çalışma hayatını düzenleyecek tedbirler yavaş yavaş devreye alınıyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre deprem bölgesindeki işletmeler ve çalışanlar için hem kısa çalışma ödeneği hem de salgın döneminde uygulanan nakdi ödeme desteği devreye alınacak.



Nakdi ödeme desteğinin ne kadar olacağı ise yasal düzenlemede netleştirilecek. Bu tutarın son dakikada bir değişiklik olmazsa net asgari ücretin yarısı kadar olabileceği vurgulanıyor.



Nakdi ücret desteği salgın döneminde bin 500 lira olarak uygulanmış ve yürürlükten kaldırılmıştı. Deprem illerinde OHAL devrede olduğu için düzenlemelerin OHAL kararnamesiyle yapılabileceği belirtiliyor.



Normal koşullarda üç ay süreyle verilen kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. Kısa çalışma ödeneği hesaplanırken, çalışanın son 12 aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor, buna göre günlük ortalama kazancının yüzde 60’ı ödeniyor.



Burada bir üst limit de bulunuyor. Bu üst limit şu an için 15 bin lirayı geçemiyor. Deprem bölgelerinde uygulanacak kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlanması için denetim yapılmadan, başvurular üzerinden ödemeler yapılacak.