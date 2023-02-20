Afşin'de çiftçiliğin canlandırılması için ne yapılmalı? Ziraat Odası Başkanı açıkladı

Ulusal Kanal ekibi Kahramanmaraş'ta... Muhabirimiz Dilek Doğan, Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu ile Afşin'de ekonominin canlanması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başlanması için neler yapılması gerektiğini konuştu.