Adıyaman sanayicisi işçisini bekliyor: OSB'de son durum ne?

Ulusal Kanal deprem bölgesindeki son durumu aktarmaya ve sorunları dinlemeye devam ediyor. Bu kez de Adıyaman’da Depremden en çok etkilenen sanayi sektörüne mikrofon uzatan Ulusal Kanal muhabiri, işverenin taleplerini dinledi.

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Ulusal Kanal deprem bölgesindeki son durumu aktarmaya ve sorunları dinlemeye devam ediyor.

Bu kez de Adıyaman’da Depremden en çok etkilenen sanayi sektörüne mikrofon uzatan Ulusal Kanal muhabiri, işverenin taleplerini dinledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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