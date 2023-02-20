Mehmetçik'in yürek ısıtan hareketi: Depremzedeye botlarını verdi

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin, ayakkabısı olmayan vatandaşa kendi botlarını verdiği görüntüleri paylaştı.

Son Güncelleme:

Bakanlığın videolu açıklamasında, "Mehmetçik bu millet ve devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Benzer Videolar

Hedef 2 ayda 100 bin konteyner Hedef 2 ayda 100 bin konteyner
Yeşilyurt'ta depremzede çocuklar için tiyatro gösterisi Yeşilyurt'ta depremzede çocuklar için tiyatro gösterisi
Şanlıurfa'da bir binadaki doğal gaz patlaması böyle görüntülendi Şanlıurfa'da bir binadaki doğal gaz patlaması böyle görüntülendi
Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı
Adıyaman sanayicisi işçisini bekliyor Adıyaman sanayicisi işçisini bekliyor
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor: Yağmur altında kilometrelerce yürüdüler İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor: Yağmur altında kilometrelerce yürüdüler
Malatya’da fabrikalar şalter kalkmaya başladı Malatya’da fabrikalar şalter kalkmaya başladı
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü
Fethiye'de deniz suyu çekildi Fethiye'de deniz suyu çekildi
Bakan Akar ile Koca depremzedeler ile bir arada Bakan Akar ile Koca depremzedeler ile bir arada
Deprem tehlikesi nereye geçti? | Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yorumladı Deprem tehlikesi nereye geçti? | Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yorumladı
"Ne seçimi, önce insan olun" | Av. Faik Işık deprem sürecini değerlendirdi "Ne seçimi, önce insan olun" | Av. Faik Işık deprem sürecini değerlendirdi
Çok Okunanlar
1 Yakıt tüketimi en az olan otomobiller
2 İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
3 Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ve ilçeler
4 Bina sağlamlık testi nasıl yapılır? Başvuru nereye yapılır?
5 Fethiye'de deniz suyu 10 metre çekildi