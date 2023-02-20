Yeşilyurt'ta depremzede çocuklar için tiyatro gösterisi

Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ederken çocuklar için de aktiviteler yapılıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı. Ulusal Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ takip etti gösteriyi. İzleyelim...

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Depremin yaralarını sarmak için çalışmalar devam ederken çocuklar için de aktiviteler yapılıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çocuklar için tiyatro gösterisi yapıldı. Ulusal Kanal Yurt Haber Şefi Lale Delidağ takip etti gösteriyi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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