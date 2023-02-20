Hedef 2 ayda 100 bin konteyner: AFAD Başkanı açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Sezer, hedeflerinin 2 ay içinde 100 bin konteyner kurmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Barınma faaliyetlerinde de hızlı bir ilerleme var. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırma imkanımız oldu. İki ay içinde 100 bin konteynerin kurulması hedefi var. 392 bin kişinin de kamu misafirhanelerinde ve tesislerde afetzedelerin barındırılması devam ediyor.