İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor: Yağmur altında kilometrelerce yürüdüler
Alınan bilgiye göre, Anadolu'dan Avrupa Yakası istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüs, Zincirlikuyu durağı öncesindeki rampada arızalandı.
İstanbul'da çileye dönüşen metrobüs yine arıza yaptı.
Duran metrobüsten inmek zorunda kalan yolcular, Zincirlikuyu durağına kadar yürüdü. Metrobüs nedeniyle yolda kalan diğer araçlar yoğunluk oluşturdu.
Yolcuların yürüyerek durağa ulaşmaya çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı