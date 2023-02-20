Depremde zarar gören araçlar ne olacak? Zararı kim karşılayacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sadece binalar değil birçok otomobil de hasar gördü. Kimi göçük altında kaldı kimi ise yıkımlar nedeniyle büyük hasar aldı. Bu yıkımlarda kaskosu olan araçlar zararlarını tazmin edebilecek..



Her otomobilin trafik sigortası var. Bu sigorta trafikte yapılan kaza sonucu karşı tarafa verilen hasarı karşılamak ile sınırlı. O nedenle deprem gibi doğal afetlerde trafik sigortası bir işe yaramıyor.



Arabalar için yapılan kasko poliçeleri depremdeki hasarları karşılayabilir fakat bununda bir şartı var. Poliçenizde deprem teminatı bulunmak zorunda eğer bu teminat yoksa depremde hasar gören aracınızla ilgili herhangi bir tazminat alamıyorsunuz.



Önemli noktalardan birisi de muafiyet konusu. Hasarın tamamının alınması için deprem teminatında muafiyetin bulunmaması gerekiyor.



Aracı hasar gören kişilerin kasko genel şartlarına göre 5 iş günü içinde sigorta şirketini haberdar etmesi gerekiyor. Bunun ardından eksperler aracı yerinde görerek hasar tespitine ilişkin dosya açıyor. Belirlenen hasara göre ya aracın tamiri yapılıyor ya da perte çıkmışsa aracın değeri sahibine veriliyor.



Hasar tespitinde de önemli konulardan biri eksper gelmeden aracın kaza alanından bireysel olarak çekilmemesi. Aman dikkat bu durum sizi alacağınız tazminattan edebilir.



Ulusal Kanal’ın Türkiye Sigorta Birliğinden edindiği bilgiye göre depremin ilk günü hasar tespitleri için davet gelmeksizin eksperler sahaya indi. 5 günlük süre şartı nedeniyle oluşacak mağduriyetler de bu şekilde de ön alınmış oldu.