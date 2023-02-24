Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir: "Borçlar silinmeli aynî destek yapılmalı"

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Cenk Özdemir afet sürecinde tarım yardımlarıyla ilgili yapılması gerekenleri anlattı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Depremden etkilenen çiftçilere yapılacak yardımlarla ilgili Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir öncelikli adımları anlattı.

Cenk Özdemir, maddi yardımların yetersizliğini vurgularken aynî yardımların arttırılması gerektiğini söyledi.

Özdemir, hayvanlarına bakamayan depremzedelere TİGEM'in destek vermesini işaret etti.

Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Özdemir, derinleşen tarım sorununa çözüm olarak "halkçı, kamucu" siyasete dikkat çekti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Cenk Özdemir # vatan partisi

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