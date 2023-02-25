Hayrete düşüren ihmal: Depremde patlayan kolonlar tuğladan yapılmış

"İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" sorusunu akıllara getiren bir haber. Batman'da depremden hasar gören bir apartmanın patlayan 4 kolonundan tuğla çıktı. Bina sakinleri, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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HAYRETE DÜŞÜREN İHMAL
 

Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hayrete düşüren ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEPREMDE PATLAYAN KOLONLARIN TUĞLADAN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Batman'da, depremden hasar gören, 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonun tuğladan yapıldığı ortaya çıktı.

Duruma tepkili olan bina sakinleri sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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