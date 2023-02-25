Hayrete düşüren ihmal: Depremde patlayan kolonlar tuğladan yapılmış

HAYRETE DÜŞÜREN İHMAL



Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, hayrete düşüren ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor.





DEPREMDE PATLAYAN KOLONLARIN TUĞLADAN YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Batman'da, depremden hasar gören, 18 daireli Raman Apartmanı'nın patlayan 4 kolonun tuğladan yapıldığı ortaya çıktı.



Duruma tepkili olan bina sakinleri sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.