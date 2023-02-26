Düzce'de konteyner seferberliği
Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına destek amacıyla konteyner üretimine başlandı.
Deprem bölgesindeki vatandaşların barınması için Düzce'de sanayi bölgesinde 3 konteyner üretim merkezi kuruldu. Bölgeye ilk etapta 1000 konteyner gönderilmesi hedefleniyor.
Valilik öncülüğünde fabrika ve STK'lerin de desteğiyle Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 konteyner üretim merkezi kuruldu.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından merkezlerde 150 çalışanla seri üretime geçildi.
İLK HEDEF BİN KONTEYNER
Bölgeye ilk etapta 1000 konteyner gönderilmesi hedeflenirken, yapımı tamamlanan 60 konteyner pazartesi günü yola çıkarılacak.