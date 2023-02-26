Akar'dan Azerbaycanlı sağlık personeline teşekkür: " Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bölgeye gelen ve Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma, yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından kurulan MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulunup faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, hastane personelini tebrik etti. Bakan Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak, tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının karargah ve birliklerinin, ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'dan bölgeye gelen ve sahra hastanesinde görev alan 12 askeri hekim ve 8 hemşireye de çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın, "iki devlet tek millet" olduğunu belirtti. Hulusi Akar, "Bunu nasıl 44 gün süren Vatan Harekatı'nda gösterdiysek bugün de sizler gösteriyorsunuz. Birlik beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Azerbaycan ve Türkiye ile tüm kardeşlerimizin savunması ve güvenliği için kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Sağ olun, var olun, yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." dedi.

SEYYAR SAHRA HASTANESİ 70 PERSONELLE HİZMETİ VERİYOR

Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde, 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde, alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personel olmak üzere toplam 70 personelle, depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

Her türlü acil tıbbi müdahalenin yapılabildiği, iki acil, birer radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, hasta koğuşu ve eczaneden oluşan sahra hastanesinde, bu ünitelerin çalışmasını sağlayan destek üniteleri de yer alıyor.

Tıbbi tanıya yönelik her türlü laboratuvar tetkikleri, seyyar röntgen cihazı ve ultrasonografi cihazının bulunduğu hastane, deprem bölgesinden gelen hasta ve yaralılara acil sağlık hizmeti desteği verilmesi ve depremzedelerin durumlarının stabil hale getirilmesi için 7/24 görevini sürdürüyor.

DEV YÜZER HASTANELER

Öte yandan, depremin hemen ardından bölgeye iş makinelerini getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde sağlık hizmeti vermeye başladı.

Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri her biri 560 olmak üzere toplam bin 120 yatak kapasitesine sahip.

Portatif kan gazı cihazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör ve ilaçlar/tıbbi sarf malzemelerin bulunduğu iki çıkarma gemisinde, genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, göğüs cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, anestezi ve acil tıp uzmanları ile ilgili yardımcı sağlık personeli görev yapıyor. Gemiler için Sağlık Bakanlığı personeli de görevlendirildi.

"HATİCE DENİZ" İLE "NUR" GEMİDE DOĞDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastaneye dönüştürdüğü iki dev çıkarma gemisi ile kurduğu sahra hastanesi, 10 bin 17 depremzedeye hizmet verdi.

Kahramanmaraş'taki sahra hastanesinde, 1910 depremzedeye tedavi uygulandı, 93 ameliyat yapıldı. TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'da, 34 ameliyatın yanı sıra 8 bin 107 depremzede tedavi edildi.

Gemilerde ayrıca, "Hatice Deniz" ile "Nur" isimli iki bebeğin doğumu gerçekleşti.