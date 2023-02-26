Futbol dünyası depremzedeler için 'Omuz omuza'

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de televizyon ve radyolarda ortak canlı yayınla, depremzedeler için "Omuz Omuza" kampanyasının başlayacağını duyurdu. Elde edilecek gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak olan kampanya spor yayını yapan pek çok spor kanalı ve radyodan yayınlanacak. Uluslararası spor camiasından birçok ismin katılması bekleniyor.

GUARDİOLA VE KLOOP BAĞLANABİLİR

Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guardiola,Jurgen Kloop , Kaka Leite ve İlkay Gündeoğan gibi isimlerin programa katılmalarını sağlayacaklarını belirtmişti.