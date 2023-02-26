Futbol dünyası depremzedeler için 'Omuz omuza'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için hep birlikte omuz omuza vereceğiz." dedi.

Son Güncelleme:

 Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de televizyon ve radyolarda ortak canlı yayınla, depremzedeler için "Omuz Omuza" kampanyasının başlayacağını duyurdu. Elde edilecek gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.

1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak olan kampanya spor yayını yapan pek çok spor kanalı ve radyodan yayınlanacak. Uluslararası spor camiasından birçok ismin katılması bekleniyor.

GUARDİOLA VE KLOOP BAĞLANABİLİR

Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guardiola,Jurgen Kloop , Kaka Leite ve İlkay Gündeoğan gibi isimlerin programa katılmalarını sağlayacaklarını belirtmişti.

# türk futbol camiası # deprem # kampanya

Benzer Videolar

Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu
Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı
"Men edilebilirdik" | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ulusal Kanal'a konuştu "Men edilebilirdik" | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ulusal Kanal'a konuştu
Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması
Trabzon'da Türkiye tek yürek mesajı verildi Trabzon'da Türkiye tek yürek mesajı verildi
Trabzonspor - Basel maçına doğru Trabzonspor - Basel maçına doğru
Trabzonspor Sırp oyuncuyu şehre getirdi Trabzonspor Sırp oyuncuyu şehre getirdi
Trabzonspor'dan AFAD'a anlamlı destek Trabzonspor'dan AFAD'a anlamlı destek
Aydın Cingöz:"Durum suistimal ediliyor" Aydın Cingöz:"Durum suistimal ediliyor"
TFF ligden çekilme kararını açıkladı TFF ligden çekilme kararını açıkladı
Arda Güler'den Mesut'a mesaj var Arda Güler'den Mesut'a mesaj var
Spor kulüpleri depremzedeler için seferber oldu Spor kulüpleri depremzedeler için seferber oldu
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (26 ŞUBAT 2023)
2 26 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
3 26 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıtta indirim var mı?
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 Nilüfer Barajı kurudu