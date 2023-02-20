"Men edilebilirdik" | Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ulusal Kanal'a konuştu

Ulusal Kanal'da yayınlanan Ana Haber'e bağlanan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarının "Tek yürek" kareografisinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Ağaoğlu, Süper Lig maçlarının ne zaman oynanmaya başlaması ile ilgili de konuştu.