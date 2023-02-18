Büyükekşi'den yeni ortak yayın açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi depremin yarattığı etkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor-Basel maçının ardından açıklama yaptı. 1 Mart Çarşamba günü tüm klüplerin katılımıyla 'Omuz Omuza Türkiye' ortak yayını yapacaklarını, deprem bölgesine destek olacaklarını söyledi. "Tüm spor kanallarının bu ortak yayında bir arada olmasını arzu ediyoruz" dedi. 1000 Konteyner sözü verdiklerini de hatırlattı. "Örnek mahalleler oluşturmak istiyoruz." dedi.

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