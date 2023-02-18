Çinli ekip törenle uğurlandı

Deprem nedeniyle 4 ilde 267 kişiyle arama kurtarma çalışması yapan ve birçok depremzedeyi enkaz altından çıkaran Çinli arama kurtarma ekibi hava alanında alkışlarla uğurlandı.

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Deprem bölgelerinde görevlerini tamamlayan yabancı arama kurtarma ekipleri yurtlarına dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda görevini tamamlayan Çin Halk Cumhuriyeti Arama Kurtarma ekibi için Adana'da tören düzenlendi. Törene katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin,(LİU ŞAOBİN) yaraların sarılmasına yardımcı olan Çinli ekibe teşekkür etti. Türk yetkililer de Çinlileri alkışlarla hava limanından ülkelerine uğurladı.

 Asrın Felaketinde canlarımızı enkaz altından çıkarmak için bir çok ülkeden arama kurtarma ekibi görev yaptı. İşlerini yapan ekipler ülkelerinin yolunu tutuyor. Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi de görevini tamamladı. Adana Şakirpaşa Hava alanında Çinli ekip için tören düzenlendi. 

Törene katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, (LİU ŞAOBİN) ülkesi adına böylesine büyük bir depremde yaraların sarılmasına yardımcı oldukları için bütün ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan Çin’in ayni yardımlarının süreceği, bu yardımların koordinasyonu için bazı görevlilerin bir süre daha bölgede kalacağı öğrenildi.

Çin’in Guangzhou Baiyun (GUACU BEYAN) Uluslararası Havalimanı’n da ise Çin’deki yardım kuruluşları ve halkın topladıkları yardımların, Türk Hava Yolları seferleriyle Türkiye’ye sevki sürüyor.

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