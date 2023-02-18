Hatay'ın tarihi yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tarihi yapılar zarar gördü. Havadan çekilen görüntüler aynı caddedeki cami, kilise ve havrada oluşan zararın boyutu ortaya koydu.

Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi yapılara zarar görüdü.



Caddede yer alan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan caminin etrafı moloz yığınıyla kaplandı.



Depremden caminin arka sokağındaki Antakya Katolik Kilisesi de etkilendi. Kilisenin duvarlarında ve iç kısmında ibadet yapılan bölümlerinde çatlaklar ve hasar oluştu.

Aynı caddede Sarımiye Camisi karşısında yer alan havranın da çatısının bir kısmı çöktü.