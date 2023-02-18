Hatay'ın tarihi yerle bir oldu

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden aynı caddedeki cami, kilise ve havra da etkilendi. Havadan çekilen görüntüler zararın boyutlarını gözler önüne serdi.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, tarihi yapılar zarar gördü. Havadan çekilen görüntüler aynı caddedeki cami, kilise ve havrada oluşan zararın boyutu ortaya koydu.

Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi yapılara zarar görüdü.

Caddede yer alan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan caminin etrafı moloz yığınıyla kaplandı.

Depremden caminin arka sokağındaki Antakya Katolik Kilisesi de etkilendi. Kilisenin duvarlarında ve iç kısmında ibadet yapılan bölümlerinde çatlaklar ve hasar oluştu.

Aynı caddede Sarımiye Camisi karşısında yer alan havranın da çatısının bir kısmı çöktü.

Benzer Videolar

Yurt değil adeta yaşam merkezi Yurt değil adeta yaşam merkezi
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması
Dağ dağa kavuştu Dağ dağa kavuştu
Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı Önce yalanı yaydı sonra günah çıkarttı
Kahramanmaraş'ın Büyüknacar köyünde 130 evden geriye 20 ev kaldı Kahramanmaraş'ın Büyüknacar köyünde 130 evden geriye 20 ev kaldı
Mehmetçik ile depremzede çocuk arasında duygulandıran anlar Mehmetçik ile depremzede çocuk arasında duygulandıran anlar
Depremzedelerin hukuki hakları neler? - Fikir Meydanı - 17 Şubat 2023 - Ulusal Kanal Depremzedelerin hukuki hakları neler? - Fikir Meydanı - 17 Şubat 2023 - Ulusal Kanal
"Kendini devletten ve milletten büyük gösterenler aşağılık ve ..." | Av. Faik Işık değerlendirdi "Kendini devletten ve milletten büyük gösterenler aşağılık ve ..." | Av. Faik Işık değerlendirdi
TGB'den deprem seferberliği | Samet Kunt ve Barış Demiralay Güne Başlarken'e konuk oldu TGB'den deprem seferberliği | Samet Kunt ve Barış Demiralay Güne Başlarken'e konuk oldu
7 dakikada Hatay'da deprem öncesi ve sonrası... 7 dakikada Hatay'da deprem öncesi ve sonrası...
Malatya'ya havadan yardım Malatya'ya havadan yardım
Türk-İş'ten 6 maddelik bildiri Türk-İş'ten 6 maddelik bildiri
Çok Okunanlar
1 Konya'da deprem
2 EYT iptal mi oldu?
3 Prof. Naci Görür'den İstanbul uyarısı: "2040'a da gidebilir bugünlere de gelebilir"
4 102 ülke yardım teklifinde bulundu
5 18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları