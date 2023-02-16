Trabzonspor - Basel maçına doğru

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda bu akşam Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kulüp sosyal medya hesaplarından videolu mesaj yayımlandı.

Zor ve önemli bir maça çıkmak için hazırlandıklarını belirten Avcı, "Yaşananlardan sonra, bir cümle kurmak dahi zor geliyor. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Pes etmekle yeniden yaşama sarılmak arasında gidip gelen vatandaşlarımıza bir tebessüm, bir nefes alma bahanesi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

- 6 Şubat'tan sonra artık futbolun ne olduğunu hatırlamalıyız. Futbolun içinde rekabet var, kazanmak var, kaybetmek var. Ama futbol sadece bu değil. Bu sadece oyunun bir kısmı. Futbol öyle bir güç ki düne kadar ezeli rakip dediğimiz insanları bugün büyük bir farkla evimizde ağırlıyoruz. En olağanüstü dostlukları futbol sayesinde kuruyoruz ve böyle günler geliyor. En büyük felaketlerin panzehri oluyor. Birkaç saat sonra Basel ile oynayacağız. Ülkemizde yaşananları en hızlı, en yapıcı, en etkili şekilde duyurmak, yaralarımızı sarmak, destek istemek, moral vermek için futbolun gücünü kullanacağız. Bu yüzden 'Bu maç neden oynanıyor?' demeyin. 'İyi ki oynanıyor.' deyin. Futbolun birleştirici gücünü iyilik adına kullanmamıza yardım edin. İyi ki futbol var.