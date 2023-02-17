Trabzon'da Türkiye tek yürek mesajı verildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda dün akşam oynanan Trabzonspor- Basel maçı tarihi görüntülere sahne oldu. Depremden etkilenen şehirlerimizin tek tek anıldığı karşılaşma öncesi tribünde yapılan koreografi zihinlere kazındı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk etti. 1-0 Trabzonspor’un kazandığı karşılaşma öncesinde tribünlerin hazırladığı deprem koreografisi gündeme damga vurdu.

Enkazdan çıkarılan bir bebeğin arama kurtarma ekibinin kucağında görüldüğü koreografinin sağında da Türk bayrağı sımsıkı tutan bir el ve arka tarafta enkazın üstünde kurtarma çalışması yapan iş makinesi yer aldı. Kucağında bebek olan görevlinin kaskında ise deprem sonrası kurtarma ekiplerini gönderen ya da maddi yardım yapan ülkelerin bayrakları yer aldı. koreografide, Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibinin vefat eden köpeği Proteo da unutulmadı.

Akyazı Stadyumu farklı takımların taraftarlarıyla doldu. Tribünlerde Türk bayraklarının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Hatayspor gibi kulüplerin bayrakları dalgalandı.

Deprem felaketinden etkilenen 10 ilin plaka numarasının geldiği dakikalarda tüm stadı inletti. Depremin yaşandığı saat olan 04.17’de ise tezahürat yapılmadı ve tüm stat sessizliğe büründü.

Trabzonspor Larsen’in 65. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Larsen, takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere giderek üzerinde Türk bayrağı olan tişört açtı. Uğurcan Çakır, bayrağımızı öperek kalesine döndü.

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