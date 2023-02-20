Atsu'nun cenazesi Gana'da resmi törenle karşılandı

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde hayatını kaybeden Hatayspor'lu oyuncu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi. Orada resmi törenle karşılandı.

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Türkiye'yi sarsan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı. Atsu için resmi tören düzenlendi.

Havalimanında, Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve Gana Futbol Federasyonu’ndan temsilciler de yer aldı.

Açıklama yapan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu’nun çok sevildiğini ve çok özleneceğini söyledi. Bawnia ayrıca milli futbolcuya uygun bir Cenaze töreninin yapılacağını belirtti.

Yıllarca Christian Atsu'nun hayırseverliğinden destek gören bir kadın, Atsu'nun cenazesi havaalanına vardığında gözyaşlarına boğuldu.

Atsu'nun cenazesi, törenin ardından askeri hastane morguna götürüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hataysporlu oyuncu Atsu enkaz altında kalmış ve 12. günde cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı.

# Gana # deprem # Hatayspor

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