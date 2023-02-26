Enkaz dağa dönüştü

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yerle bir olan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri, Kahramanmaraş'taki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyor. 20'nci Bölge Müdürü Kazım Doğru, "Bir nevi, şehri taşıyoruz. Amacımız; şehirdeki depremin izlerini bir an önce silmek" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan iki depremin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi.
Ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınanların da aralarında olduğu 30 binin üzerinde binada hasar oluştuğu belirlendi.

Büyük çoğunluğu Devlet Su İşleri'ne bağlı iş makinesi ve kamyonlar, enkazı belirlenen 3 farklı döküm noktasına taşıyor.
Kahramanmaraş'taki depremin ardından yerle bir olan binaların enkazı, döküm noktalarında adeta dağa dönüştü. Kamyonların bıraktığı hafriyatlar, iş makinelerince düzenlenip, döküm noktalarındaki tepelere yayılıyor.

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