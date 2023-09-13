Milli güreşçimiz altın madalya kazandı! Mehmet Tüylü Artvin'de coşkuyla karşılandı

Milli sporcumuz Mehmet Tüylü, Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Tüylü, memleketi Artvin'de coşkuyla karşılandı.

Milli güreşçimiz altın madalya kazandı! Mehmet Tüylü Artvin'de coşkuyla karşılandı
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Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te 7.İşitme Engelliler Dünya Güreş şampiyonası düzenlendi.

Yarışmaya katılan milli sporcumuz Mehmet Tüylü müsabakalarda gösterdiği performansıyla Dünya Şampiyonu oldu.

86 kiloda tüm rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olan milli sporcu memleketi Artvin'de çoşkuyla karşılandı.

Aynı zamanda itfaiye personeli olarak görev yapan Tüylü'yü ekip arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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