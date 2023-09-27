Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu İle Yollar Ayrıldı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kırmızı-beyazlıları 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkartan Eroğlu, bu sezon Samsunspor'un başında Süper Lig'de 5 maç sonunda 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.