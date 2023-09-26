Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'den Internacional'e transfer olan Enner Valencia önemli açıklamalarda bulundu.İşte o açıklamalar...

Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı
Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı
Editör: Nihat Çarboğa

Brezilya'da şu ana kadar işlerin kendisi adına iyi gittiğini söyleyen Enner Valencia, Güney Amerika'ya geri dönmesiyle ilgili, "Evet, buna ihtiyacım vardı. Avrupa'dayken elimden geldiğince maçları izlemeye çalıştım. Şimdi buradayım, harika bir kulüp için oynuyorum ve önemli galibiyetler alıyorum. Burada, Güney Amerika'da oyuna duydukları tutkuyu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız" dedi.

Enner Valencia'dan Fenerbahçe itirafı - Resim : 1

 

"Fenerbahçe İşimi Kolaylaştırdı"

Valencia, Internacional'e transferinin ardından dil sorunu yaşamamasının Fenerbahçe dönemiyle ilgili olduğunu söyledi. Fenerbahçe döneminde takımda birçok futbolcu ve teknik direktör (Jorge Jesus) ile aynı dili konuştuğunu aktaran golcü futbolcu, "Fenerbahçe'deki deneyimim bana gerçekten yardımcı oldu. Buraya alışmamı kolaylaştırdı" sözlerini kullandı.

Internacional forması altında şu ana kadar 13 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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# Enner Valencia # fenerbahçe
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