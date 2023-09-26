Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlıların kadrosunda 2 önemli eksik

Adana Demirspor karşılaşması için kamp kadrosunu açıklayan siyah-beyazlılarda Gedson ve Rebic sakatlıkları nedeniyle; Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur statü gereği listede yer almadı.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlıların kadrosunda 2 önemli eksik
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında 2 önemli eksik!
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

Beşiktaş'ta Adana Demirspor Maçında 2 Önemli Eksik!

Gedson, Rebic, Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur'dan yoksun kadroda yer alan isimlerin tamamı şöyle:

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Siyah-beyazlıların kadrosunda 2 önemli eksik - Resim : 1

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy

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