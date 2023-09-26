Shaktar Donetsk, Tete için FIFA'ya gitti

Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk , eski oyuncusu Tete ile Galatasaray'ı Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği iddiasıyla FIFA'ya başvuruda bulundu.

Shaktar Donetsk, Tete için FIFA'ya gitti
Shaktar Donetsk, Tete için FIFA'ya gitti
Editör: Nihat Çarboğa

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Shaktar Donetsk, Tete İçin FIFA'ya Gitti

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

Shaktar Donetsk, Tete için FIFA'ya gitti - Resim : 1

Ayrıca, FIFA nezdinde yürütülecek yargılamaya ilişkin sürecin Galatasaray tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

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# shaktar donetsk # Galatasaray # fifa
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