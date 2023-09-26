Mehmet Büyükekşi'den play-off iddialarına yanıt

Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1 Ocak itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemine geçiyoruz. Bu konuda Türk Telekom'a teşekkür ediyorum.

Mehmet Büyükekşi'den Play-Off İddialarına Yanıt

4 yıllık bir sponsorluk anlaşması yaptık. Çalışmalar başladı. Stadyumdaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi için kablolar çekiliyor. Diğer taraftan 'Hawk Eye' sistemiyle yapılacak değişiklikler konuşuluyor. Dün hocalarımız Hugh Dallas ile konuştuk. VAR hakemlerimize eğitim gerekiyor. Bunun eğitimleri başlayacak. Kasım ayı sonunda bütün hakemlerimiz yarı otomatik ofsayt sistemine hazır olacak. İnşallah ikinci devrenin başından itibaren bütün maçlarımız yarı otomatik ofsayt sistemiyle oynanacak. Gecikmelere sebebiyet veren insan unsurunu azaltacağız." ifadelerini kullandı.

"Takımlarımızı Gençleştirmek İstiyoruz"

Süper Lig takımlarını gençleştirmek için teşvik ve tedbir kararları aldıklarını söyleyen Büyükekşi, "Süper Lig'de genç oyuncu oynatma konusunda tedbirler aldık. Yabancı oyuncular için kulüplerden aldığımız bir ücret vardı. Altyapıdan yetişen gençlere en az süre veren ülke Türkiye. 4 dakika süre vermişiz. Onun için 23 yaş altı yabancı oyuncular için hiçbir ücret almayacağız. Genç oyuncuyu teşvik ediyoruz. Belki daha sonra yaşlı yabancı transferlere yeni tedbir alabiliriz. Bunu kendi aramızda tartışıyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de Play-Off İddialarına Yanıt

Süper Lig'e play-off sisteminin geleceği iddiaları ile ilgili de konuşan Büyükekşi, "Play-off sistemi ile ilgili bir önyargımız yok. Bugün İtalya Serie A'nın naklen yayın geliri 1 milyar 250 milyon euro. İngiltere Premier Ligi'nin geliri 4 milyar 500 milyon pound. Süper Lig'de bu rakam geçen sene 150 milyon dolardı. Bu yıl 90 milyon dolar civarına düşecek. Bizim hedefimiz marka değerini yükseltmek. Bu play-off ile mi olur, başka türlü mü olur bilmiyorum. Seyirciyi artırmamız lazım. Bunlara tek başımıza karar vermeyeceğiz. Görüşeceğiz, tüm taraflar mutabık kalırsa oturup konuşuruz. Danışmanlık aldığımız Hypercube şirketi de kulüplerimizle görüşecek. 500 milyon dolar yayın gelirini yakalamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.