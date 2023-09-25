Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3.hafta maçlarının erteleme maçlarınının hakemleri belli oldu. İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçlarınının hakemleri belli oldu.

Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

ERTELEME MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu - Resim : 1

26 Eylül Salı

İstanbulspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

27 Eylül Çarşamba

Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

28 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük

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