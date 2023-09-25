Erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3.hafta maçlarının erteleme maçlarınının hakemleri belli oldu. İstanbulspor-Galatasaray, Adana Demirspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Rams Başakşehir maçlarınının hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
ERTELEME MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
26 Eylül Salı
İstanbulspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
27 Eylül Çarşamba
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
28 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük
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