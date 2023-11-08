Ankara'da Ulaşım Krizinde Çözüm! Yolcu Desteği Ödemesi Alınacak

Ankara’da kriz haline gelen ulaşımda esnafın sesi duyuldu. Belediye Meclisi özel halk otobüs esnafının yolcu desteği almasına yönelik gündem oy birliği ile kabul edildi.

Ankara'da Ulaşım Krizinde Çözüm! Yolcu Desteği Ödemesi Alınacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafa önce kredi vermedi, ardından araçları satın dedi.

Özel halk otobüsü esnafının ücretsiz kartları kabul etmemesi üzerine vatandaşlar duraklarda mağdur olmuştu.

Esnafın ve vatandaşın sesi duyuldu, belediye meclisinde yolcu başına 2 ila 7 lira arasında destek almasına yönelik gündem oy birliği ile kabul edildi.

Meclise sunulan gündemde otobüs esnafına 2 ila 7 lira arasında yolcu başına destek alacak. Destek 31 Mart yerel seçime kadar geçerli olacak.

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