Bodrum'da iş adamlarının olaylı gecesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı (72), hastaneye kaldırıldı.

BİR ANDA SALDIRDI

Olay Göltürkbükü'nde bulunan Bodrum'un en ünlü sitelerinden birinde yaşandı. Kaya Sabancı bahse konu site içerisinde açılışı yapılan bir restorana davetli olarak gitti. İddiaya göre restoranda karşılaştığı sitenin sahibi Vedat Aşçı'ya selam verdiği ve Aşçı'nın bir anda Sabancı'ya korumalarıyla beraber saldırarak darp ettirdiği öne sürüldü. Olayın ardından Sabancı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

'AMBULANSIN İÇERİYE GİRMESİNE MÜSAADE EDİLMEDİ'

Hastaneye gelen Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kaylan, "Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey davetli olduğu restoranın açılışında sitenin sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darp edildi. Şu an özel bir hastanede müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girişine müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var" sözleriyle yaşananları anlattı.

SABANCI HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreç başlatarak sürecin takip edildiğini ifade eden Kaylan, Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde Kaya Bey'in de belirttiği üzere 'Selam vermeme müteakiben bana saldırdı' şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var." sözleriyle olayın bir geçmişinin olduğunun altını çizdi.

'72 YAŞINDAKİ İNSANI DÖVÜP RESTORANIN ÖNÜNE ATIYORLAR'

Avukat Kaylan, "Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor. Tanıkların önünde gerçekleşiyor. 72 yaşındaki bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil" dedi.