Eylem Tok'un oğlunun tahliye talebi reddedildi

Eylem Tok'un oğlu T.C.'yi ABD'ye kaçırmasıyla başlayan iade sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. ABD'de yakalanarak tutuklanan anne-oğulun tahliye talepleri Boston Mahkemesince reddedildi.

Türkiye, İstanbul'da ehliyetsiz olarak kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'yi öldüren T.C. ve annesi Eylem Tok'u talep ediyor. Bu kapsamda yakalandıktan sonra ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıkan T.C. için mahkeme tutukluk halinin devamına karar verdi.

KAÇMA FİKRİ ANNESİNİN

Duruşmada T.C.'nin avukatları, çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu ileri sürdü ve tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, Türkiye'den kaçma fikrinin anne Eylem Tok'un fikri olduğunu vurguladı.

SAVCI VİCDANLI ÇIKTI

Duruşma Savcısı Kristin Kearney, tahliye talebinin reddedilmesini isterken T.C.'nin varlıklı bir ailesi olduğu için ABD'den kaçmasına yardım edebileceğini belirtti. Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların da gayet uygun olduğunu ifade etti.

Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, T.C.'nin tutukluk halinin devamına karar verdi.

EYLEM TOK'UN DAVASI 27 HAZİRAN'DA

Öte yandan anne Eylem Tok 27 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.