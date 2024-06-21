İş arayanlar dikkat! İBB Halk Ekmek personel alacak: İşte başvuru şartları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek tarafından 40 personel alımı yapılacak. Adaylarda aranan nitelikler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek tarafından unlu mamuller sektöründe deneyimli 40 üretim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? Adaylarda aranan nitelikler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
İBB HALK EKMEK PERSONEL ALACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az 3 yıl deneyimli
Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
35 yaşından gün almamış
Sigara kullanmayan
En az lise mezunu (tercihen gıda meslek lisesi)
Vardiyalı çalışmaya uygun
Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi
Unlu mamuller sektöründe hamur hazırlama, hamur yoğurma veya tünel fırın deneyimine sahip
BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Başvurular, İBB Kariyer sitesi üzerinden, özgeçmiş belgeleri ile 30 Haziran 2024'e kadar kabul edilecek. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/90532/halkekmek.pdf
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