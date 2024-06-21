İş arayanlar dikkat! İBB Halk Ekmek personel alacak: İşte başvuru şartları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek tarafından unlu mamuller sektöründe deneyimli 40 üretim personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? Adaylarda aranan nitelikler neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

İBB HALK EKMEK PERSONEL ALACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az 3 yıl deneyimli

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

35 yaşından gün almamış

Sigara kullanmayan

En az lise mezunu (tercihen gıda meslek lisesi)

Vardiyalı çalışmaya uygun

Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi

Unlu mamuller sektöründe hamur hazırlama, hamur yoğurma veya tünel fırın deneyimine sahip

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, İBB Kariyer sitesi üzerinden, özgeçmiş belgeleri ile 30 Haziran 2024'e kadar kabul edilecek. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/90532/halkekmek.pdf