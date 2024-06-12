Çanakkale'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

8 UÇAK VE 4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da yangınla ilgili açıklama yaptı. İlhami Aktaş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

Sinop’ta orman yangını çıktıSinop’ta orman yangını çıktıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale # orman yangını
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