Sinop’ta orman yangını çıktı

Sinop’un Dikmen ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sinop’ta orman yangını çıktı
Editör: Yağmur Biçen

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Sinop-Dikmen yangını devam ediyor” şeklinde paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# orman yangını # Sinop # dikmen
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