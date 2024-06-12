Sinop’ta orman yangını çıktı

Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Babalıoğlu ve Yakuplu köyleri sınırlarında bulunan çamlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman yangınlarıyla mücadelemiz aralıksız sürüyor. Sinop-Dikmen yangını devam ediyor” şeklinde paylaştı.