Erzurum'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün Güncel Faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda iki doktor gözaltına alındı.

Erzurum'da FETÖ operasyonu
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda A. Ç. T (İşyeri Hekimi/Özel Sektör) ve S. N. T. (Uzman Doktor/İstifa) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahısların Erzurum'da üniversite okuyan irtibatlı oldukları öğrencileri örgüte kazandırmaya çalıştıkları, yurtdışı/yurtiçinde faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından gönderilen paralarla öğrencilere örgüt adına maddi yardımda bulundukları, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı Erzurum ilinde hükümlü olarak Cezaevinde bulunan FETÖ mensubu şahısların aileleri Erzurum iline ziyarete geldiklerinde ulaşım, konaklama ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ele geçirildi.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S. N. T. İsimli şahsı Adli Kontrol ve Yurtdışı Yasağı ile serbest bırakılırken, A. Ç. T isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # operasyon
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