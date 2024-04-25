Çanakkale'de Yeni Zellandalılar atalarını 'haka' dansı ile andı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri geleneksel dansları ‘haka' dansı ile atalarını andı.

Çanakkale'de Yeni Zellandalılar atalarını 'haka' dansı ile andı
Çanakkale'de Yeni Zellandalılar atalarını 'haka' dansı ile andı
Editör: Uğur Çam

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda yabancı ülkenin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Anma töreninde Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little bir konuşma yaptı. Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# çanakkale # yeni zellanda
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