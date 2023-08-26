DİKKAT! Denize girmek yasak! Sakarya'da hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde saat 16.30 itibari ile yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DENİZE GİRMEK YASAK!