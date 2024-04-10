Hatay'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Hatay'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Konuk Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da bir çocuk 5. kattan düştüBursa'da bir çocuk 5. kattan düştüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hatay # hatay # reyhanlı # Sulama Kanalı # kaza
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! Bayramda havalar nasıl olacak? 10 Nisan hava durumu...
Çorum'da deprem!
Çorum'da deprem!
Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış!
Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış!
Adana'da deprem oldu
Adana'da deprem oldu
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel tepki gösterdi!
Devlet Bahçeli'nin sözlerine Özgür Özel tepki gösterdi!
Öne Çıkanlar CHP'li başkanlar arasında tartışma kavgaya döndü | ULUSAL HABER CHP'li başkanlar arasında tartışma kavgaya döndü | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...