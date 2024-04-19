İstanbullular dikkat! Valilikten uyarı geldi

İstanbul Valiliği, bu gece yaşanması beklenen sağanak yağış için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Valilik çağrısını sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbullular dikkat! Valilikten uyarı geldi

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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