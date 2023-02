7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem

20:13 "Hane Başı Destek Ödemeleri" başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı.

19:15 Elazığ afet bölgesi ilan edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." dedi.

2:58 Yıkılan binalarda kusuru tespit edilen 4 kişi yakalandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

01:49 209. saate mucize: Faez Ghanam ve eşi Fatma Ghanam kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı.

00:29 Depremin etkilediği 10 ilde 8 Mayıs'a kadar uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

00:02 212 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

23.09 508 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

22:14 THY'den önemli bilgilendirme

Türk Hava Yolları (THY), 9 Şubat ve öncesinde düzenlenmesi koşuluyla 6 Şubat-31 Mart arasındaki tüm yurt içi uçuşlar ile deprem bölgesindeki iller varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşların ücretsiz değiştirilebileceğini veya biletlerin kesintisiz iade edilebileceğini duyurdu.

21:50 209'uncu saatinde karı koca enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu karı koca kurtarıldı.

20:10 "30 bin konutun inşasına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında 30 bin konutun inşasına başlanacağını belirtirken "Amacımız, 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." dedi.

17:10 5 takımın ligden çekilmesi onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un yanı sıra TFF 3. Lig ekipleri Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı.

13:51 DDepremlerde 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

11:56 AFAD öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı

AFAD deprem bölgesi için ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

11:30 Rusya'dan Türkiye'ye dev destek

Rusya’dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla 36 ton insani yardım gönderildi.

10:38 198 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

198 saat enkazın altında kalan Muhammed Cafer sağ olarak kurtarıldı.

06:40 Deprem sonrası 70 kişi gözaltına alındı

Depremde yıkılan binalara ilişkin 70 kişi gözaltına alındı.

00:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.

23:50 "250 market oluşturulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak." dedi.

20:01 Müteahhit karı-koca tutuklandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da tutuklandı.

19:15 Kaan'ın ilk isteği kebap oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde 182'nci saatte mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarılan 12 yaşındaki çocuğun, arama kurtarma ekiplerine çok acıktığını ve kebap istediğini söylediği öğrenildi.

18:58 Hatay'da 181 saat sonra gelen mucize

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 181 saat sonra Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Harun ve Eyüphan Şerifoğlu kardeşler kurtarıldı.

17:18 180 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta çöken binanın enkazı altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan, 180 saat sonra kurtarıldı.

16:35 Bakan Koca'dan 'ALO 184' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile depremde yaralananların yakınlarının, depremzedelerin hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM ALO 184 hattını kullanabileceklerini duyurdu.

13:24 178 saat sonra yaralı kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman Bozbey Apartmanı’nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

07:10 Depremde 8. gün: • 170 saat sonra mucize gerçekleşti

Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

05:10 166 saat sonra mucize: Adıyaman'da bir kadın kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Besni ilçesinde, enkaz altında kalan 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

01:44 Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.

00:34 163. saatte mucize: 7 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 163 saat sonra, Hatay'da enkaz altında kalan Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

23:20 62 yaşındaki kadın enkazdan 163 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller arasında biri de Gaziantep oldu. Gaziantep'te arama - kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kadın sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Nazife Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19:19 159 saat sonra bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 159. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kişi kurtarıldı. İlçede depremde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda çalışma yapan Polis Özel Harekat ekipleri, arama - kurtarma ekipleri bir sese ulaşarak 17 yaşındaki Saadet Coşkun'u kurtardı.

17:10 17 yaşındaki genç enkazdan kurtarıldı

Hatay'da, devam eden arama kurtarma çalışmasında Mehmetçik, Asya (17) isimli genci enkaz altından kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından, Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4'üncü Komando Tugayı'na bağlı askerler, depremin 7'nci gününde enkazdan Asya isimli genci kurtardı. Sağlık ekiplerince serum bağlanan Asya, sedyede askerlerin kollarında ambulansa taşındı. Yaralının ambulansa bindirilmesinin ardından askerler alkışlayarak birbirlerini tebrik etti.

15:55 AFAD 29 bin 605 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 29 bin 605 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi.

10:42 150. saatte bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Hatay merkezde, 2-3 yaşlarında bir çocuk 150 saat sonra kurtarıldı. Çocuk, UMKE ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

09:59 Epilepsi hastası Mustafa 149'uncu saatte kurtarıldı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da epilepsi hastası 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149'uncu saatte kurtarıldı.

Ağır yıkımların yaşandığı Antakya’daki 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ısı ve ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Takviye ekiplerin de sevk edildiği enkaz altında olduğu saptanan ve sağlık durumu iyi olan epilepsi hastası Mustafa Sarıgül ile iletişim kuruldu. Lahana ve turşu sevdiğini söyleyen Mustafa Sarıgül, çalışmaların 149'uncu saatinde sağlıklı olarak enkaz altından çıkartıldı. Sessizlik içerisinde ambulansa götürülen Sarıgül, hastanelere sevk edildi.

09:41 Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde 12 Şubat Pazar günü hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı.

08:56 Hatay'da bir kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül, 149. saatte sağ çıkarıldı. Ekipler, Antakya ilçesinde 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasından Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

06:05 Azerbaycan ikinci sahra hastanesini Türkiye'ye gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına destek amacıyla bakanlığın her türlü tıbbi ekipman ve malzeme ile donatılmış ikinci sahra hastanesi Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

04:31 Mehmetçik 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadır kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da çadır kurma çalışmalarına aralıksız devam eden Mehmetçik, 25 çadır kentte toplam 3 bin 500 çadırın kurulmasına katkıda bulundu.

02:38 Ailesi çağrı yaptı: Termal kamera yaşam belirtisi buldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yusuf Yonca, depremde yıkılan Alya Nur Apartmanı'nda oturan kardeşi Ercan Yonca, onun eşi ve çocuğunun enkaz altında kaldığını ve halen yaşadıklarını duyuran videoyu sosyal medyada paylaştı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekiplerce termal kamera ile yapılan ölçümde, yıkılan apartmanda 3 kişinin hayatta olduğu tespit edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

02:03 İşte zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 117'nci ile 140'ıncı saatler arasında en az 66 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.

01:10 "131 şüphelinin sorumluluğu tespit edildi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." dedi.

01:01 Hamile kadın 140 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye giden Kütahya AFAD gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, ilk depremden 140 saat sonra hamile bir kadın ile erkek kardeşini sağ olarak çıkarmayı başardı.

Kurtarılan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.

00:15 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiğini belirtti.

00:13 THY deprem bölgesine 1000 konut yapacak

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde 1000 konut yapacaklarını açıkladı.

23:56 Ölümü göze alıp, bebekleri yalnız bırakmadılar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri koruma çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

22:31 138. saatinde bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 138. saatinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan bir kişiye sağ ulaşıldı.

21:39 5 aylık bebek 131 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 5 aylık bebek, 131 saat sonra sağ çıkartıldı.

20:24 15 yaşındaki engelli çocuk 132 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan işitme ve konuşma engelli olduğu belirtilen 15 yaşındaki çocuğa 132 saat sonra sağ ulaşıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesine bağlı madenciler, Hatay'daki çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu 132 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardığı 15 yaşındaki engelli çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğun madencilere bakışlarıyla teşekkür ettiği anlar, kameraya yansıdı.

20:06 EPDK`dan o iddialara yalanlama!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sosyal medyada çıkan "Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

19:34 133 saat sonra gelen mucize

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 133. saatte 63 yaşındaki kadın çıkarıldı.

19:22 230 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin 230 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

19:16 Deprem müteahhidi tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

19:03 Adana'da 62 kişi hakkında gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurlara ilişkin hakkında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15:42 132 saat sonra bir mucize: İslahiye'de baba-kız kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 132. saatte 4 yaşında bir kız çocuğu çıkarıldı.

13:02 Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Yürütülen çalışma sonucu Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı.

Gürbüz çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, enkazda çiftin üç çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı.

12:35 128' inci saatte Zey Caddesindeki enkazdan bir kişi yaralı çıkarıldı

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 128'inci saatte Adıyaman merkez Turgut Reis mahallesi Zey Caddesinde enkazdan bir kişi yaralı çıkarıldı.

12:34 128 saat sonra mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

11:33 74 yaşındaki depremzede enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay Antakya'da, saat 07.00 sularında 74 yaşındaki Sabiha Güngören ve eşi enkazdan sağ kurtarıldı.

Antakya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren UMKE personeli, 75. Yıl Bulvarı'ndaki bir bina enkazından depremin 6'ncı günü saat 07.00 sıralarında Güngören ve ismi öğrenilemeyen eşini enkazdan sağ çıkardı.

Depremzedeler daha sonra sağlık personeline teslim edildi.

11:15 83 yaşındaki kadın enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124,5 saat sonra sağ ulaşıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumundan madenciler, Battalgazi'de çalışmalara destek veriyor.

Yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz'ü 124,5 saat sonra kurtarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.

11:08 Madenciyi öperek teşekkür etti: 125 saat sonra Halime teyze sağ çıkarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde Halime Gürbüz sıkıştığı enkazdan maden işçileri tarafından sağ kurtarıldı. Halime Gürbüz maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti.

07:39 122 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

05:48 121 saat sonra mucize bir kurtuluş

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 121 saat sonra sağ çıkarıldı.

03:58 47 depremzede TSK kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

03:36 AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

02:58 Deprem bölgelerinde maaş ödemelerine kolaylık

Mali Suçları Araştırma Kurulu, depremden etkilenen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.

01:44 Mehmetçik helikopterle 9 kişiyi tahliye etti

Mehmetçik depremden etkilenen bölgelerden kurtarılanları tahliyeye devam ediyor. Kahramanmaraş Pazarcık'ta kurtarılan 9 kişi helikopter ile bölgeden tahliye edildi.

01:35 Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 117 saat sonra enkaz altından 34 yaşındaki bir kişi sağ çıkarıldı. Enkazdan 117 saat sonra çıkartılan depremzede, hastaneye götürülmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

01:28 "Baraj patladı" iddialarına yalanlama

Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan Hatay'da baraj patladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

01.00 Gaziantep'te hamile kadın 115 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

00:14 116 saat sonra gelen mutlu haber

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:08 116 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 116 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı.

00:05 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta 116 sonra bir çocuk, enkazdan yaralı çıkarıldı.

Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu'nu enkazdan kurtardı.

Rıdvan Çakıroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

23:21 115 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkazın altında kalan ve hamile olan Zahide Kaya, 115 saat sonra kurtarıldı.

23:15 Pazarcık'ta arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

20:57 113 saat sonra enkazdan çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir genç, depremin 113. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

20:06 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba, 5 bin 675 çadırın, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

19:06 "Depremzedelerden hiçbir belge istemiyoruz"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bazı basın organlarında yer alan "depremzeden bilgi kartı istendiği" iddialarına ilişkin "Herhangi bir belge istemiyoruz. Gittikleri zaman ikamet bilgileri sorgulanarak vatandaşlarımıza uygun barınma imkanları sağlanmaktadır." dedi.

18:54 Adana'da 33 kişi gözaltına alındı

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem sonrası sosyal medya platformlarında provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmalarla 33 hesap yöneticisinin kimliğini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla provokatif paylaşım yapan 33 kişi gözaltına alındı.

18:47 Gaziantep'te bir kişi enkazdan 105 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan kişi, 105 saat sonra sağ çıkarıldı.

17:02 Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam edildiği bildirildi.

16:31 Adıyaman'da Ahyan Polat 107 saat sonra kurtarıldı

Türkiye nefesini tuttu, deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere kilitlendi. Adıyaman'da görevli ekipler, enkaz altında kalan Ayhan Polat'ı 107 saat sonra kurtardı.

15:57 KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi, Adıyaman'da yaşamını yitirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesinde, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.

15:53 53 yaralı İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da enkazdan çıkarılan 53 yaralı ile 10 refakatçi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkan ve depremde yaralanan vatandaşları taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, saat 15.40'ta Atatürk Havalimanı askeri aprona iniş yaptı.

Sağlık ekipleri ve askerler tarafından uçaktan alınarak ambulanslara taşınan yaralılar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

15:48 Yardım TIR'ını yağmalamak isteyen hainler yakalandı!

Depremin vurduğu Hatay'a yardım götüren TIR’ları durdurarak yağma girişiminde bulunan şüpheliler, güvenlik güçlerince yakalandı.

14:15 Vatan Partisi MKK Üyesi Ahmet Suseven Antakya'da

Vatan Partisi MKK Üyesi Ahmet Suseven Antakya'da deprem bölgesinde son gelişmeleri aktardı.

13:06 İskenderun Limanı'ndan 73 depremzede daha hastanelere nakledildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 73 hastanın daha 32 refakatçi ile İskenderun Limanı'ndan çeşitli hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki yaralı hastaların nakil görüntülerine yer vererek, şunları kaydetti:

11:28 Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

10:28 "Hanım" adlı depremzede 100'üncü saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, UMKE ekipleri "ana" diye hitap ettikleri Hanım isimli depremzedeye ilk sağlık müdahalesini yaparken moral vermek için de "Sen bize içli köfte yapacak mısın?" diye sordu.

09:53 Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine ulaştı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki can kaybı 18 bin 342 oldu. Depremlerde 74 bin 242 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen illerden 75 bin 780 afetzede tahliye edildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 241 araç sevk edildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 150 hava aracıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 1310 sorti yapıldı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 97 bin 973 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1606 personel ve 156 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 bin 15 olmak üzere 64 bin 331 kişiye psikososyal destek verildi.

09:23 Bartın'da meslek liseliler depremzedeler için ekmek üretti

Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gönüllü öğretmen ve öğrencileri de bölgeye gönderilmek üzere günlük 15 bin ekmek üretimi gerçekleştirdi.

08:54 TSK Hatay'da enkaz altında kalan bir askerin şehit olduğunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, piyade sözleşmeli er Ferhat Günaçti'nin Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

08:52 Diyarbakır'da 101 saat sonra gelen mucize kurtuluş

Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 101 saat sonra anne ve oğlu yaralı çıkarıldı. Ekipler, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat Varlı'ya ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101'inci saatte kurtarıldı.

06:26 Hatay'da 10 günlük bebek ve annesi 90 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük Yağız bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

05:43 Hatay'da 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 95 saat sonra bir apartmanın enkazından Asya Dönmez (7), sağ çıkarıldı.Binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı. Dönmez, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

05:15 7 yaşındaki Asya 95 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'da binanın enkazında Dönmez'e ulaşan aralarında Kütahya Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin de bulunduğu görevliler, çocuğu sağ olarak çıkardı.

5:10 210 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 210 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

04:20 Depremde yıkılan binada 'kolon kesme' soruşturması

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın 'kesilen kolon' iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

03:40 MSB'den Mehmetçiğin deprem bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Mehmetçiğin deprem bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

03:31 Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 107 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

03:17 Hatay'da enkazdan çıkarılan 2 bebek helikopterle Adana'ya nakledildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da afetin 87. saatinde enkazdan çıkarılan 2 bebek, helikopterle Adana'ya sevk edildi.

03:01 TSK 107 depremzedeyi kargo uçağıyla İstanbul'a getirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri bütün imkanlarını Kahramanmaraş merkezli deprem için seferber etti. Tahliye talebinde bulunan 107 kişi, TSK'ya ait kargo uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

02:39 İtfaiye erinin botlarını verdiği 23 yaşındaki Yiğit Akar sağ çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar'a kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye eri depremzedeye botunu verdi.

02:14 Belarus'tan Türkiye'ye ikinci kurtarma ekibi

Belarus’tan, depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ikinci ekip Türkiye’ye gönderildi. İkinci ekipte özel teknik ekipmanlarıyla 32 uzmanın yer aldığı kaydedilen açıklamada, 3 arama köpeğinin de ekibe eşlik ettiği bildirildi.

02:01 8 yaşındaki Yavuz 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışması yürütüyor. Hatay’ın Antakya ilçesi, 600 konutlar bölgesinde yıkılan apartmanın enkazında kalan Yavuz Türkmen, depremden 91 saat sonra Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Yavuz’un enkazdan çıkartılmasıyla bölgede büyük sevinç yaşandı.

01:51 Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden 92 saat sonra anne ve kızı, enkazdan sağ çıkarıldı.

01:39 Yaralı 73 kişi TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan kişilerden 73'ü, TCG İskenderun gemisiyle Hatay'ın İskenderun ilçesinden Mersin'e gönderildi.

01:36 73 yaşındaki kadın JAK ekipleri tarafından kurtarıldı

73 yaşındaki Remziye teyze, 86 saat enkaz altında yaşam mücadelesi verdi. Remziye teyze JAK ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altından kurtarıldı.

00:22 2 kardeş 88 saat boyunca hayata tutundu

Adıyaman'da yıkılan 6 katlı binanın enkazından 2 kardeş, depremden 88 saat sonra kurtarıldı.

00:19 Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

Memur-Sen Afyonkarahisar, Ankara arama kurtarma ekipleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı unsurları, 6 yaşındaki Süleyman isimli çocuğu çıkarmayı başardı.

01:09 TSK'nın seyyar sahra hastanesi depremzedelerin hizmetinde

TSK, 10 ilde yıkıma yol açan deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta, depremden yaralı kurtulanlar için Necip Fazıl Şehir Hastanesi bahçesine sahre hastanesi kurdu.

00:50 Hatay'da 2 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı

Hakkari'den, deprem ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), diğer ekiplerin de desteğiyle bir baba ile 5 yaşındaki kızını 90. saatte enkazdan sağ çıkardı.

00:28 OHAL kararı Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 8 Şubat saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:27 Kırgızistan deprem bölgesine ek arama kurtarma ekibi gönderecek

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası arama kurtarma çalışması yapan Kırgız ekiplerin sayısının artırılıp bir sahra hastanesi ile çadır ve tıbbi malzeme gönderileceği bildirildi.

00:25 90 saat sonra gelen mucize

Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Hatay'da, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebek, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtarıldı.

00:05 Tahran'ın sembol köprüsü Türkiye için kırmızı oldu

İran'ın başkenti Tahran'daki sembol yapılardan Tabiat Köprüsü (Pole Tabiat), depremler sonrası Türkiye ile dayanışma için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

23:31 Bakan Soylu: "32 jandarma ve 120 polis arkadaşımızı kaybettik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremde 32 jandarma ve 120 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23:15 Futbolda amatör ligler şubat ayı sonuna kadar ertelendi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıplarının ve yaralıların olması, devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte ülke genelinde 7 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle TFF Yönetim Kurulu kararı ile tüm illerde Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Amatör Lig müsabakalarının şubat ayı sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

22:35 Hatay'da 88 saat enkaz altında kalan 2 yaşındaki Fatma kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altında kalan kız çocuğu, 88 saat sonra sağ çıkarıldı.

22:30 Hatay'da 5 kişilik aile 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da, Konya'nın arama kurtarma ekipleri, 88 saat sonra 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı.

22:08 Hatay Kırıkhan'da 89 saat sonra 2 kardeş enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Zonguldak TTK Arama Kurtarma ekibi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın en alt katında oturan 2 kardeşi, enkazın arasından çıkartıldı. İsimleri henüz öğrenilemeyen kardeşler, hastanede tedavi altına alındı.

22:57 Alman BioNTech Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgesine 1 milyon avro bağışladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech Türkiye ve Suriye'deki insani yardımlara katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon avro bağışladı.

21:51 Derya hemşire böyle kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından depremden 88 saat sonra 24 yaşındaki Derya hemşire, sağ olarak çıkarıldı.

21:48 "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik"

Milli Savunma Bakanı Akar "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." dedi.

21:14 Can kaybı ve yaralı sayısında son durum

AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.

21:01 Bakan Derya Yanık'tan refakatsiz çocuklar açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şu anda bakanlık olarak, hem kurum bakımımızda olan sakinlerimiz hem göçük altından çıkacak barınma ihtiyacı olan çocuklarımız ve diğer bireylerle ilgili her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Bu anlamda herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

20:46 Adıyaman'da 87. saatte gelen mucize

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu. Diyarbakır temsilcimiz Ekrem Demir Adıyaman Üniversitesi yemekhanesindeki depremzedelere mikrofon uzattı. Yaşadıklarını dinledi.

20:36 AFAD ön raporunu hazırladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yüksek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

20:30 Yaralı depremzedeler üç ayrı uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı depremzedeler uçaklarla İstanbul'a getirildi.

20:25 2 kişi itfaiye ekiplerince depremin 86. saatinde kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 kişi, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 86 saat sonra çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi Karabay Apartmanı'nda ekipler, 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'a ulaştı.

Ekipler, 2 kişiyi yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından depremin 86'ncı saatinde enkazdan çıkarttı.

Sağlık durumları iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, sedyeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Alkan kardeşlerin yakınları itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

18:54 Enkazdan çıkarılan kız böyle gülümsedi

Kahramanmaraş'ta 80 saat sonra sıkıştığı enkazdan sağ çıkarılan Şehriban Naz Güldoğan'ın arama kurtarma ekiplerince ambulansa taşındığı esnada etrafına gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

18:41 Otel enkazında KKTC'li öğrenciler aranıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da çöken bir otelin enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

17:58 Üniversitelerin açılışları ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği bildirildi.

17:45 84'üncü saatinde 21 yaşındaki genç enkazdan çıkarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 21 yaşındaki Fuat Çamber, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 84 saat sonra çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, Türkmenbaşı Caddesi Burçak Apartmanı enkazında 21 yaşındaki Fuat Çamber'e ulaştı. Depremin 84'üncü saatinde enkazdan çıkarılan Çamber, sedyeye alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir İtfaiyecilerinin Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bugün kurtardığı kişi sayısı altıya ulaştı.

17:42 Ailesine ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurulduğunu açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından enkazdan kurtarılıp refakatçisi olmayan çocuklar için danışma hatlarını paylaştı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

17:24 Azerbaycan'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Azerbaycan halkının Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 8 tır, Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformunun organizasyonunda toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yüklendiği 8 tırı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.

Bağcı, burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye destek olan Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de dün büyükelçiliğe gelerek taziyelerini sunduğunu hatırlatan Bağcı, "İlk dakikadan itibaren Azerbaycan Türkiye'deki kardeşlerimize ulaşmak için, yardım göndermek için seferber olmuştur." dedi.

Bağcı, Azerbaycan'dan yardımların süreceğini belirterek bugün her birinde 30'ar kişinin barınabildiği 100 çadırın Türkiye'ye gönderileceğini bildirdi.

17:18 Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi

17:01 Çinli ekip hamile kadını sağ kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için Türkiye'ye gelen Çinli arama kurtarma ekibinin, Hatay'da bir kişiyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi.

16:32 İki kardeş depremden 83 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Mehmet ve Azize İnce kardeşler, depremden 83 saat sonra bir binanın enkazından sağ kurtarıldı.

16:17 Başkurdistan Cumhuriyeti, arama kurtarma çalışmaları için Türkiye’ye ekip gönderdi

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nden 25 kişilik gönüllü ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye gitti.

Başkurdistan Cumhuriyeti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için gönüllü bir ekip gönderildi.

25 kişi ve "Torin" isimli özel eğitimli köpekten oluşan arama kurtarma ekibi, depremden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara katılacak.

Başkurdistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı depremin sonuçları karşısında duyarsız kalmadıklarını ve Başkurt gönüllü ekibinin arama kurtarma operasyonuna yakında başlayacağını ifade etti.

16:12 Enkazda 6 aylık bebek mucizesi

16:10 5 kişilik aile enkazdan sağ kurtarıldı

15:56 Rus ekipler Hatay'a destek veriyor

15:00 Rusya'da Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımlar yola çıktı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Rusya'da toplanan yardımların ilk kısmı gönderildi.

Rusya'da Türkiye'deki depremzedeler için çadır, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysi, uyku tulumu, termos ve taşınabilir şarj aletleri gibi çok sayıda yardım toplandı.

Ağırlığı 5 tona ulaşan yardımlar, Türk Hava Yollarına ait uçakla Moskova'dan yola çıktı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rusya'daki Türk Konsolosluklarının aracılığıyla depremzedeler için yardım toplanmaya devam ediliyor.

14:42 Depremin 80. saatinde mucizenin adı "Mahir ve Hilal" kardeşler oldu

Hatay'da enkaz altında kalan 12 yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşler, Antalya'dan giden itfaiye ekiplerince depremden 80 saat sonra çıkarıldı.

14:39 İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 920 vatandaştan 499'unun tedavisi çeşitli hastanelerde devam ederken, 421 kişi taburcu edildi.

14:02 Depremzede Fatma Karadeniz 80 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay'ın Ekinci Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, 80 saat sonra sağ çıkarıldı.

13:32 81 saat sonra umutları yeşertti: 8 yaşındaki Beşir Yıldız kurtarıldı

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki bir çocuk yaralı çıkarıldı.

12:31 Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 9 kişi tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, sosyal medyada 274 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, gözaltına alınan 31 kişiden 9'u tutuklandı.

11:52 Hatay'da 2 yaşındaki çocuk enkaz altından sağ kurtarıldı

Türkiye, yaşanan deprem sonrası gözlerini güzel haberler almak için afet bölgesine çevirdi. O haberlerden biri Hatay'dan geldi. Enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

11:12 Hong Kong'dan Türkiye'ye 59 kişilik arama kurtarma ekibi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Arama kurtarma ekibi, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının tarifeli uçuşuyla İstanbul'a hareket etti.

10:59 Meksika'dan gelen 150 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına destek için Meksika'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi.

10:24 Özbekistan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla Savunma Bakanlığına bağlı 71 kişiden oluşan askeri sağlık personelinin, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralananların tedavisi amacıyla Türkiye'de sahra hastanesi kurulması için gönderildiği belirtildi.

10:08 Adana'da enkaz altındaki kadın 75 saat sonra kurtarıldı

Adana'da depremde çöken bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremden 75 saat sonra çıkarıldı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışma yürüttüğü Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazında inleme sesi duyuldu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kadını bulunduğu yerden kurtardı.

İsmi öğrenilemeyen ancak 48 yaşında olduğu belirtilen yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

10:00 77 saat sonra bir mucize daha: 36 yaşındaki Yılmaz Çetin kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdaki bir kişi, 77 saat sonra sağ çıkarıldı.

08:03 Gaziantep'te 3 kişi 76 saat sonra kurtuldu

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan aile alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

07:45 12 bin 873 kişinin hayatını kaybetti 62 bin 937 kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin 12 bin 873, kurtarılanların 62 bin 937 kişi oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına ise 110 bin 571 kişi katılıyor.

07:11 Japonya, Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi. Japon hükümeti olarak Türkiye'ye, kurtarma ekipleri gönderdiklerini anımsatan Kişida, yerel halkın ihtiyaçlarına göre gerekli yardımları artırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

06:43 73. saatte gelen mucize:Bir aile enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 73 saat sonra biri çocuk 3 kişilik aile, enkazdan sağ çıkarıldı.

06:05 THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 Şubat'ta başlayan tahliye seferlerinin bu sabah toplam 173 sefer ile tamamlanacağını belirtti.

05:48 THY deprem bölgesinden bugün 170 tahliye seferi yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün de 170 tahliye seferi yapılacağını duyurdu.

05:12 Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK’nın kargo uçaklarıyla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 83 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçakları, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ayrılmak isteyen 43 depremzede ile Adana'dan tahliye talebinde bulunan 40 depremzede TSK'ya ait askeri uçaklarla İstanbul'a getirildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu depremzedeler, kendilerini taşıyan uçakların limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı.

Burada araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti.

05:05 İspanya'dan gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi İstanbul’dan Adıyaman'a gitti

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.

04:40 Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 04.17'de meydana gelen, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekiplerince enkazlarda başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

04:36 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 72 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 72 saat sonra bir apartmanın enkazından İsmail Altınoluk (72), sağ çıkarıldı. Depremlerin ardından Şazibey Mahallesi'nde yıkılan Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sitedeki bir binanın enkazında Altınoluk'a ulaşan aralarında bölgeye Bursa'dan giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinin de bulunduğu görevliler, onu sağ olarak çıkardı. Altınoluk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

04:01 Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın "uçan kaleleri" ile deprem bölgesine taşındı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale" olarak da nitelendirilen aralarında CH-47 Chinookların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle Kahramanmaraş'a yabancı arama kurtarma ekipleri taşındı.

03:42 El Salvador'dan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi yola çıktı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderildi. Arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100'ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı La Paz kentindeki Comalapa Uluslararası Havaalanı'ndan hareket etmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

03:13 Putin'den Türkiye'ye gönderilen ekiplerin sayısının arttırılması talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.

03:09 Fransız arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fransız arama kurtarma ekibi de Ali Sezai Efendi Caddesi'ndeki bir enkazda arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

02:29 Gönüllüler İstanbul Söğütlüçeşme'den trenle yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile deprem gönüllülerini İskenderun'a götürecek olan tren Söğütlüçeşme'den saat 01.00'de yola çıktı.

02:13 Afet bölgesindeki sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

02:05 ADIYAMAN - Enkaz altında kalan anne ve 2 kızı 65 saat sonra kurtarıldı

Sakarya Caddesi Demir Apartmanı'nı tarayan ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza'yı depremden yaklaşık 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

02:01 El Salvador’dan Türkiye’ye 100'ü aşkın arama kurtarma personeli gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir ülke daha Türkiye’ye yardım için harekete geçti. Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye’ye 100'den fazla arama kurtarma personeli ile kurtarma köpeği gönderdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonlarına destek olmak ve insani yardımda bulunmak üzere 100'ü aşkın arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma personelinden oluşan bir grup ile eğitimli kurtarma köpeklerinin uçakla Türkiye’ye doğru yola çıktıklarını duyurdu. Her fırsatta Türkiye ile dostluğunu vurgulayan Bukele, Türkiye’ye yapılan yardıma ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak “Yoldayız” ifadesi ile paylaştı.

01:35 İsrail'den Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip

İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip gönderdi.

00:42 DSÖ'den Türkiye ve Suriye'ye destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Hava koşulları ve devam eden artçı sarsıntılarla birlikte hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz." dedi.

00:18 7 aylık bebek depremden 66 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hakkari'den Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.

00:12 TCG Bayraktar gemisi İskenderun'a ulaştı

TCG Bayraktar askeri gemisiyle afet bölgelerine sevk edilmesi için Hatay'ın İskenderun ilçesine iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları getirildi.

23:50 Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

23:39 Deprem bölgesinden yaralı kurtulan vatandaşların tahliyesi sürüyor

Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgesinden kurtarılan yaralı vatandaşların Ankara’ya tahliyesine aralıksız şekilde devam ediyor.

23:10 Macar ekip 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Macar ekip, 1,5 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı.

23:00 8 yaşındaki Nisa 64 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Giresun'dan bölgeye giden ekipler öncülüğünde, Adıyaman'da enkaz altında kalan 8 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

22:21 Burdur'daki Çinli iş insanlarından deprem bölgesine yardım

Burdur'da mermer işi yapan Çinli iş insanları, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için kendi aralarında yardım topladı. Çinli iş insanları 1 milyon lira bağış yapacaklar.

22:18 Cezayir ekibi, Adıyaman'da depremden 61 saat sonra 5 yaşındaki kızı kurtardı

Adıyaman'da arama kurtarma çalışması yapan Cezayir ekibi, depremden 61 saat sonra bir kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.

22:08 Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın depremden 65 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 36 yaşındaki Mesude Kaplan, enkazdan 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

22:00 ABD uçak gemisini Türkiye'ye gönderdi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü, ABD'nin Türkiye'ye uçak gemisi gönderdiğini açıkladı. Sözcü Ryder, Türkiye'deki depremle ilgili bir soruyu yanıtlarken " Akdeniz’deki USS George HW Bush uçak gemisi olası ek destek talebi için Türkiye’ye doğru hareket ediyor" ifadesini kullandı.

21:39 Putin'den Türkiye talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye’de deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yapan Rus ekiplerinin sayısının arttırılmasını istediği bildirildi.

21:17 İstanbul'dan Konya'ya gönüllüleri taşımak için ek YHT seferi konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllü için Konya'ya 3 ek yüksek hızlı tren (YHT) seferi yapılacağı duyuruldu.

21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda binanın zarar gördüğü Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

20:48 "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin, "Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek" dedi.

20:08 AFAD'dan kritik paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve barınma ihtiyacı nedeniyle il dışına gitmek isteyenler için oluşturulan tahliye noktalarını duyurdu.

19:48 Adıyaman'da biri bebek iki kardeş enkazdan sağ kurtarıldı

Adıyaman'da 58 biri bebek iki kardeş enkazdan sağ kurtarıldı. İki kardeş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19:47 Bakan Kurum, İslahiye'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceliklerinin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak olduğunu belirterek, yıkılan binalarda işçilik ve proje hatası, ihmal, kusur bulunup bulunmadığının da tutanak altına alındığını söyledi.

19:36 61 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya, depremden 61 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı.

19:12 12 yaşındaki çocuk enkazdan "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazdan kurtarılmaya çalışılan çocuğun babası ve ekiplerle futbol sohbeti kameraya yansıdı.

19:10 Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Adıyaman'da çöken bir otelin enkazında, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da olduğu kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

19:04 Afetzede öğrencilere yönelik yeni kararlar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını bildirdi.

18:31 ABD'li arama kurtarma ekibi İncirlik'e ulaştı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) operasyonlarını destekleyen iki Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Adana'ya geldi.

18:24 Van'dan gelen ekip imdada yetişti

Van Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde bir vatandaşımızı daha kurtardı. O an kameralara da yansıdı.

18:22 Bir çocuk daha kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 61 saat sonra enkazın altından 7 yaşında bir kız çocuğu kurtarıldı.

18:18 "Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor." dedi.

17:59 SunExpress uçuşlarını ücretsiz yaptı

SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

17:47 Borsa İstanbul 5 gün kapatıldı

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

16:22 Aliyev Bakü Büyükelçiliği'ndeki taziye defterini imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Aliyev, burada açılan taziye defterini imzaladı.

13:38 THY 30 bin kişinin daha tahliye edileceğini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını bildirdi.

13:37 Berat elinde muhabbet kuşuyla enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 13 yaşındaki çocuk, depremden 55 saat sonra, Esençan Apartmanı'nın enkazından elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla sağ çıkarıldı. Berat'ın annesi de yapılan çalışmalar sonrası enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

13:03 İsrail deprem bölgesinde sahra hastanesi kuruyor

İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere Türkiye'ye 230 kişilik yeni ekip gönderdi.

12:48 Masal bebek 56 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin arama kurtarma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Kahramanmaraş'ta 1 buçuk yaşındaki Masal bebek, 56 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

12:37 İskenderun'da deniz yükselmesi sonucu vatandaşlar tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.

12:36 İskenderun Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

İskenderun Limanı'nda üç gündür süren yangına denizden, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Açıklamayı Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptı.

11:31 Kırgızistan Meclisi'nde saygı duruşunda bulunuldu

Kırgızistan Meclisi'nde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

11:41 Bakan Kurum deprem çalışmaları hakkında bilgi verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Gaziantep'ten Bahçe'ye kadar otoyolumuz açıktır" ifadelerini kullandı.

11:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

11:08 Doğu Anadolu depremzedeler için seferber oldu

Erzurum, Kars ve Erzincan'da valilikler koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri, 133 tırla depremlerden etkilenen illere gönderildi.

11:14 Umman'dan Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru

Umman, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye hava yardım koridoru oluşturduğunu duyurdu.

11:08 Deprem bölgesinde yaşayanlar reçetesiz ilaç temin edebilecek

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek.

11:06 48 saat sonra kurtarılan 2 aylık bebek enkazdan elini emerek çıktı

Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

10:41 Çin'den gelen 90 kişilik ekip Adana'ya ulaştı

Çin, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak 90 kişilik bir ekibi Türkiye'ye gönderdi.

10:23 Madenciler deprem bölgesine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına katılacak bir grup madenci, askeri helikopterle Antakya'ya geldi.

09:46 Azerbaycan'dan kardeşlerine destek için 227 kişi daha yola çıktı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Bakanlığa bağlı 227 personelin Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Adana'ya hareket ettiğini duyurdu.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 420 personel göndermişti.

09:33 1 yaşındaki çocuk 53 saat sonra umut oldu

Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

08:54 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi seferber oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), doktor ve öğrencilerden oluşan 45 kişilik ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

AFAD gönüllüsü acil tıp hizmeti veren 3 araştırma görevlisi, 34 tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi (intörn) ve 8 ilk ve acil yardım programı öğrencisinden oluşan 45 kişilik ekip, tıp fakültesi önünde toplandı.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Gülsüm Özkan, Prof. Dr. Murat Taşan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve akademik personel ekibi uğurladı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesine gidecek personele özverileri dolayısıyla teşekkür etti, hayırlı yolculuklar diledi.

Her zaman desteğe hazır olduklarını ifade eden Şahin, "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak yaşanan deprem felaketinde tüm imkanlarımızla depremden etkilenen bölgelere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." dedi.

Yardım malzemelerinin de yüklenmesinin ardından ekip uğurlandı.

07:29 Malatya'da depremde yaralanan 41 kişi askeri uçaklarla İstanbul'a gönderildi

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yaralanan ve tedavileri kentteki hastanelerde yapılan 41 kişi, ambulanslarla Malatya Havalimanı'na getirildi.

Sağlık görevlilerinin yardımıyla askeri uçaklara nakledilen kişiler, tedavilerinin devam edeceği İstanbul'a hareket etti.

07:12 Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

Polonya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'da enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.

07:10 Venezuella'dan Türkiye'ye yardım elini uzattı

Venezuella'nın arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği arama kurtarma ekibi başkent Karakas'a 37 km uzaklıktaki Maiquetia kentindeki havaalanından yola çıktı.

05:40 Kepçe operatörü babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı. Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı.

Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

05:05 Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

04:37 Akdeniz'de Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.

04:23 SOCAR'dan deprem bölgesindeki 5 şehirde ücretsiz akaryakıt

Depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya akaryakıt desteği geldi. SOCAR Türkiye bu illerde ambulans, itfaiye, AFAD ve resmi arama kurtarma araçlarının ücretsiz akaryakıt temin edebileceğini duyurdu.

03:06 Somalı madenciler bir kişiyi enkaz altından kurtardı

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocaklarından deprem bölgesine görevlendirilen madenciler, Kahramanmaraş'ta bir kişiyi enkazdan çıkardı.

02:50 Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı. Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk, 15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

01:08 Hatay'da 44 saat sonra gelen sevinç: "Anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı"

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde yıkılan apartmanların enkazından 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı. Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Çalışmaların sürdüğü sırada İstasyon Sokak'ta bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi. Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu 8 yaşındaki Simge ve 1 yaşındaki Ali Aras'ı depremin 36. saatinde kurtarmayı başardı.

00:44 10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazete'de

Depremin olduğu 10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

00:11 Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay: "Can kaybı sayısı 5 bin 894"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkisi sürüyor. Enkaz çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını açıkladı.

23:52 42 saat sonra kurtarıldı

Esenler Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (ESKAT), Adıyaman'da göçük altında kalan 65 yaşındaki kişiyi, depremden 42 saat sonra kurtardı.

Adıyaman'da görev yapan personel, Gölbaşı Kandırmaz mevkisindeki 3 katlı binanın enkazı altında kalan 65 yaşındaki Salih Kuşpınar'ı kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 3 saat uğraşan ekipler, depremin üzerinden geçen 42 saatin sonunda Kuşpınar'ı enkazdan sağ olarak çıkardı

23:01 76 ülkeden yardım teklifi geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldiğini belirterek, "Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli." dedi.

22:28 Bir güzel haber de Elbistan'dan

22:12 207 korucu ve astsubay deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Iğdır ve Kars'tan 195 güvenlik korucusu ile 12 astsubay deprem bölgesine sevk edildi.

Depremin etkilediği alanlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görevli Afet ve Acil Durum Eğitimi almış gönüllü 150 güvenlik korucusu ve 12 astsubay deprem bölgesine gönderildi.

Iğdır Güvenlik Korucuları Başkanı Mehmet Abiş güvenlik korucuları olarak her zaman göreve hazır olduklarını, devletin emrinde gönüllü olarak deprem bölgesine gittiklerini söyledi.

Kars'tan da deprem bölgelerinde yardım amaçlı 45 güvenlik korucusu gönderildi.

22:15 Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Bugün itibarıyla 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta itibarıyla ara vermiş bulunuyoruz. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak isterim." dedi.

21.37 Bakan Akar ve Koca'dan ortak açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu belirten Akar, milletçe omuz omuza, devlet ve millet olarak bir bütün halinde çalışarak bu felaketin üstesinden gelineceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı olarak depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını aldıktan sonra sabah erken saatlerde bakanlık bünyesindeki Kriz Yönetim Merkezi'ni açtıklarını ve çalışmaları başlattıklarını anlatan Akar, "Yapılan durum muhakemesi sonrasında ilk ihtiyacımızın bölgeye kurtarma ekiplerinin personelini ve teçhizatıyla insani yardım malzemelerini taşımak olduğunu gördükten sonra süratle gerekli emirleri vermek suretiyle bir hava yolu yardım köprüsünü kurduk. Şu anda bu yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 yaralı olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Koca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ortaya çıkan felaketin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

21:16 Depremzedelere yardım için halk seferber oldu

Ulusal Kanal Muhabiri Seda Akyüz Ankara'da depremzedelere yardım için yapılan çalışmaları ekranlara getirdi. Çalışmalardan sorumlu Erdal Akdeniz vatandaşların yardım etmek için yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Mamak Belediyesi Yetkilisi Erdal Akdeniz yardım konusunda AFAD'ın paylaştığı ihtiyaç listesine göre hareket ettiklerini ve vatandaşlara bu şekilde duyuru yaptıklarının altını çizdi

20:57 NATO Türkiye'ye depremler nedeniyle destek sağlıyor

NATO'nun 30 üye ülkesi ve davetli ülkeler olarak İsveç ile Finlandiya'nın da katkılarıyla Türkiye'ye, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle acil durum müdahale personeli ve gerekli malzemelerle destek sağladığı bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığı belirtildi.

"53 binden fazla Türk ilk müdahale ekibi şu anda sahada." bilgisi paylaşılan açıklamada, köpekli arama ve kurtarma ekipleri, itfaiyeciler ve yapı mühendisliği ekipleri, tıbbi personel ile malzemeler ve sismik uzmanlar dahil olmak üzere farklı şekillerde yardım sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu desteğin NATO'nun 24 saat kesintisiz çalışan başlıca sivil acil müdahale mekanizması olan NATO-Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahının önünde bulunan 30 müttefik ülkenin bayraklarının Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma ve depremde hayatını kaybedenler için yarıya indirildiği anımsatıldı.

20:36 Deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta art arda gerçekleşen ve 10 ili yoğun şekilde etkileyen depremlerin, milletin her bir ferdini derinden etkilediği belirtildi. Devletin, tüm birimleri ve imkanlarıyla seferber olarak Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da gereken her türlü müdahaleyi yapmaya ve vatandaşların yaralarını sarmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

19:08 Helikopterlerimiz sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla bölgeye ulaştı.

20:04 Mehmetçik, Hatay'da anne ile çocuklarını enkazdan sağ kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5'inci Kolordu İstihkam Alayı'nın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, anne ile 3 çocuğunu enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 5'inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi tarafından Kırıkhan'da gerçekleştirilen çalışmalarda enkazdan sağ kurtarılan anne ile 3 çocuğu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

20:01 İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

19:55 4 bin 544 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu bildirdi.

19:54 MSB'den İskenderun Limanı açıklaması

Hatay İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada "Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadeleri kullanıldı.

19:42 Hatay'da göçük altındaki bebek kurtarıldı

Kahranmanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da göçük altında kalan bir kız bebek, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Bebeği kucaklayıp enkazdan çıkaran itfaiye personeli, "Tamam kuzum, gidelim" diyerek ambulansa götürdü.

19:09 37. saatte 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı

19:01 Güvenlik korucuları Malatya'ya uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesinde görev yapan 163 güvenlik korucusu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya uğurlandı.

19:00 "Sivil araçlar yola çıkmasın"

Ulusal Kanal'da depreme ilişkin özel değerlendirmede bulunan AFAD Gönüllüsü Mücahit Danışman "Sivil araçlar yola çıkmasın, AFAD gönüllülerinin ulaşımına engel oluyorlar." dedi.

18:45 Emniyetten kışkırtıcı paylaşım açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremlere ilgili kışkırtıcı paylaşım yapanlara karşı harekete geçti. 7 kişi gözaltına alınırken 1 kişi de tutuklandı.

18:34 İtfaiye ekipleri 1 yaşındaki bebeği enkazdan kurtardı

18:27 İskenderun'da yıkılan binanın enkazında kalan anne oğul kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından anne ve oğlu yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı.

Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu öğrenildi.

Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

18:15 THY, deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı

Türk Hava Yolları, (THY) depremden etkilenen illerden yapılacak yurt içi direkt uçuşların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ücretsiz yapılmasına karar verdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

18:05 THY 850 ton insani yardımı deprem bölgesine ulaştırdı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibinin ulaştırıldığını duyurdu.

Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için operasyonların AFAD koordinasyonunda sürdüğünü belirtti.

Üstün, paylaşımında "13 kargo uçağıyla gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda 850 ton insani yardım ve teçhizatı deprem bölgesine sevk ettik. 89 insani yardım seferlerimizle 12 bin 839 kişiden oluşan arama-kurtarma kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

17:48 Süleyman Soylu son durumu değerlendirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından son durumu değerlendirdi ve yağma iddialarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

17:32 İran'ın gönderdiği ekipler Gaziantep'te

İran'dan gelen arama kurtarma ekipleri Gaziantep'e ulaştı.

The first Iranian rescue team from Tabriz to Gaziantep #deprem pic.twitter.com/glRHSdGqEY

17:14 Mehmetçik deprem bölgesinde asayişi sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki Mehmetçiğin ihtiyaç duyulan noktalarda asayişi sağlama görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

16:52 Cumhurbaşkanlığı uçakları deprem ekiplerine tahsis edildi

16:15 MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen 10 ilde Bakanlığa bağlı yurtlar, pansiyonlar, öğretmenevleri ve uygulama otellerinde yaklaşık 251 bin kişiye barınma hizmeti sunduklarını ayrıca günlük 372 bin kişilik yemek kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verdiklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Özer, Malatya'da incelemelerde bulundu ve depremzedelerle bir araya geldi.

Depremlerin doğrudan etkilediği 10 ilde tüm imkanları seferber ettiklerini, öğretmen, okul yöneticisi, il müdürü ve Bakanlık personelinin bölgede vatandaşların derdine derman olmak için çaba sarf ettiğini aktaran Özer, bu süreçte okullarda eğitime ara verildiğini ve okulların içi, bahçesi, uygulama otelleri ve öğretmenevlerinin vatandaşların konaklaması için hizmete açık olduğunu vurguladı.

16:08 Adıyaman'da anne ve kızı kurtarıldı

Adıyaman'da anne ve kızı depremden yaklaşık 34 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

16:03 Kuveyt'ten arama kurtarma ekibi deprem bölgesine hareket etti

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kuveyt'ten arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bir ekip yola çıktı.

16:01 PÖH enkaz altındaki genci kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binanın enkazında mahsur kalan genç özel harekat polislerinin çalışmasıyla sağ çıkartıldı.

15:56 Azerbaycanlı kurtarma ekibi 3 kişiyi kurtardı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel yer alıyor.

15:53 Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 3 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 vatandaşı kurtardı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardığı, 10 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 400'den fazla Azerbaycanlı personel yer alıyor.

15:45 Deprem bölgesindeki çalışmalara yaklaşık 23 bin polis, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 421, Emniyet Genel Müdürlüğünden 6 bin 148, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 391 olmak üzere toplam 22 bin 960 personel arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

15:30 Avrupa'dan Türkiye'ye yardım ekibi gönderen ülke sayısı 21'e çıktı

Türkiye'deki depremlerin ardından 21 Avrupa ülkesinden 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekibin deprem bölgelerine doğru harekete geçirildiği, 11 ekibin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şu ana kadar 30 arama kurtarma ekibi ve tıbbi ekip Türkiye'ye gönderilmek üzere harekete geçti.

Ekiplerden şu ana kadar 11'i Türkiye'ye ulaştı ve bazıları depremin en şiddetli etki yaptığı bölgelerde ilk müdahale ekibi olarak çalışmalara başladı.

19'u AB üyesi ülke ile Karadağ ve Arnavutluk dahil olmak üzere 21 Avrupa ülkesinden toplam 1200 arama kurtarma görevlisinin Türkiye'ye gönderildiği veya gönderileceği belirtildi.

Bu ekiplere 79 arama kurtarma köpeğinin eşlik edeceği aktarıldı.

15:19 Çin'den iki sivil kurtarma ekibi Türkiye'ye geliyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Çin'den iki sivil kurtarma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

Büyükelçi Liu, Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerin ciddi can ve mal kayıplarına yol açtığını hatırlattı.

"Çin hükümeti ve halkı, deprem felaketiyle alakalı olarak büyük bir empati kurabiliyor. Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping, depremden hemen sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı göndermiş, afette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini iletmiştir." ifadesini kullanan Liu, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de Türk tarafına taziye mektubu ilettiğini belirtti.

Liu, Çin hükümetinin acil insani yardım operasyonunu mümkün olan en kısa sürede başlattığını ve Türk tarafına acil yardım sağlama kararı aldığını ifade etti.

Türkiye'ye kurtarma ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri dahil 6 milyon dolara yakın acil yardım sağlanacağını belirten Liu, kurtarma ekibinin yola çıktığını bildirdi.

Liu, Çin Kızılhaç Derneğinin Türk Kızılay'a acil insani yardım olarak 200 bin ABD doları nakdi yardım sağlayacağını açıkladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

- İki Çinli sivil kurtarma gücü, kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla ivedilikle Türkiye'nin en hasar gören bölgelerine gidiyor. Türkiye'deki Çinli tıbbi cihaz şirketleri, acil ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlarını Türk tarafına ulaştırmak üzere operasyonlarını yürütüyor. Türkiye'deki Çinliler ve Çinli şirketler de afet yardımları organizasyonları yürütüyorlar. Toplanan çadır, uyku tulumu, battaniye gibi ilk toplu yardım malzemeleri, ilgili Türk departmanlarına ulaştırılmıştır. Çin Büyükelçiliği, Türk tarafıyla yakın koordinasyonu sürdürmeye ve afet yardımı kapsamında destek olmaya devam edecektir.

15:18 Macaristan, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibi gönderecek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Kahramanmaraş merkezli toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla ikinci bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından, depremzedelere yardım etmek için dün yola çıkan 55 kişilik Macar arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye vardığını, bugün de 46 kişilik yeni bir arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkacağı bilgisini paylaştı.

15:17 Kahramanmaraş'ta anne ve kızı beraber kurtarıldı

15:09 JÖAK personeli deprem bölgesine gitti

Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı.

15:05 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklama yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Acımız büyük ama biz Türk milletiyiz acıyı kuvvete çevirmesini biliriz ve kuvvete çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

14:56 Kazakistan'ın arama kurtarma ekibi Gaziantep'e vardı.

Kazakistan’ın Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarında yer alacak ekibini taşıyan uçak Gaziantep Havalimanı'na indi.

14:44 TFF, tüm profesyonel ve amatör müsabakaları erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi nedeniyle bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.

Birçok yaralının ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların bulunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacağı, sonraki haftaların ise buna göre planlanacağı aktarıldı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor müsabakalarının ise 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanmasının planlandığı duyuruldu.

14:36 İspanya, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak

İspanya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını, sağlık personeli, lojistik ve koordinasyon çalışmaları için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahra hastanesinin yanı sıra Sağlık Ulusal Sistemi'nden ekiplerin Türkiye'de afet bölgelerine gönderileceğini, Suriye'ye de yardım yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İspanyol yardım ekibinin 72 saat içinde dünyanın herhangi bir yerinde konuşlanmaya hazır olduğu, ekipte 40'tan fazla sağlık görevlisi, 10'dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

14:20 Hint ve Fransız arama kurtarma ekipleri Adana'da

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hindistan ve Fransa'dan arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerini taşıyan uçaklar, Adana'ya ulaştı.

14:14 Rus ekiplerden Kahramanmaraş'a destek

14:01 10 ilde OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız" dedi.

13:52 Rusya'dan arama kurtarma ekipleri ulaştı

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait üç uçak, Rus kurtarıcıları deprem bölgesine ulaştırdı.

13:42 İtalya'nın gönderdiği yardım ekipleri Adana'ya ulaştı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'de deprem bölgesinde bir İtalyan vatandaşına ulaşamadıklarını bildirdi.

13:05 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı

TSK "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor. Batıdaki birliklerden havalanan CH-47 Chinook tipi helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere personel ve malzeme nakledecek.

12:44 TJK hipodromları depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı.

TJK'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı.

Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personeliyle depremzedelerle ilgilenen TJK, 4 şehirde bulunan hipodromlarında vatandaşları ağırlamaya başladı.

TJK, ikinci bir duyuruya kadar yurt içi yarışları iptal ederken, yurt dışı yarışlarına da bahis yapılamayacağını açıkladı.

12:29 Ticaret Bakanlığı denetimleri başladı

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimlere başladı.

12:25 31 saat sonra 15 aylık bebek enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

12:19 TSK, "uçan kaleleri" deprem bölgesine sevk ediyor

TSK, depremlerin ardından bölgede personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için hava şartlarının uygun olduğu bölgelere, aralarında "uçan kale" olarak da nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor.

12:11 TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileriyle iş makineleri gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından TGC Sancaktar ve TGC Bayraktar gemileriyle bölgeye iş makineleri gönderildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin, deprem bölgesine iş makinelerini ulaştırmak için Mersin'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Gemilerde ayrıca uyku tulumu, battaniye, çadır ısıtıcısı, jeneratör, gıda malzemeleri ve arama kurtarma teçhizatlarının da bulunduğu kaydedildi.

12:06 TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen TAG Otoyolu'nun ulaşıma açıldığını ve güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi.

12:00 30 saat sonra 5 kişi sağ kurtarıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan binaların enkazlarından yaklaşık 30 saat sonra 5 kişi sağ çıkarıldı.

11.58 MSB'den birliktelik mesajı

Millî Savunma Bakanlığı 10 ili etkileyen depremlerle ilgili birliktelik mesajı paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Birlikte Güçlüyüz. Mehmetçiklerimiz, vatandaşlarımız ve devletimizin kurum kuruluşlarıyla omuz omuza Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. " ifadeleri kullanıldı.

11:41 Fuat Oktay açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydadan çok zarar görürüz. Silahlı Kuvvetler'imizin personeli fiilen sahada" dedi.

11:33 MEB elektronik sınavları erteledi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat’a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.

Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.

11:19 19 Avrupa ülkesi Türkiye'ye yardım gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık ekipleri gönderen ülke sayısını 19 olarak güncelledi. Ekiplerde; Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk'tan toplam 1150 kişi ve 70 köpek yer alıyor.

11:15 2. Kolordu Komutanlığı personeli deprem bölgesine hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

11:13 Depremde yaralanan bazı vatandaşların tedavileri İstanbul'da sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

Enkazda yaralanan 53 depremzede, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralıların 11'i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 10'u Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8'i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ona bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 6'sı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5'i ise Acıbadem Maslak Hastanesinde tedavi görüyor.

Ayrıca Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde 4'er, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 1 depremzedenin tedavileri devam ediyor.

11:12 Bakan Kurum vatandaşı uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında vatandaşların Osmaniye-Gaziantep karayoluna çıkılmaması konusunda uyardı.

11:10 ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye yardım

ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndereceğini duyurdu.

11:09 İNGİLTERE'DEKİ TÜRKLERDEN 1 GÜNDE 10 TON YARDIM

Türkiye'de meydana gelen depremin ardından organize olan İngiltere'deki Türk dernekleri, bir günde 10 ton yardım malzemesi toplayarak Türkiye'ye gönderdi.

Londra'daki Türklerin akın ettiği dernek binasında tamamı gönüllü kadınlar, ürünleri cinsiyet ve türe göre tasnif ederken erkekler ise paketleme ve paketleri taşıma görevlerini üstlendi.

11:08 AFAD 24 bin 443 personel görevlendirildiğini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi sevk edildi, personel ve araç sevkiyatı gece boyunca devam etti. Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç yönlendirildi.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve gıda kolisi dağıtılıyor.

Deprem bölgelerine 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yastık çarşaf, 4 bin 602 mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınmak için 4 bin 452 tüp başlığı, 557 konteyner, 747 112 m2 çadır gönderildi.

11:03 Güney Kore ve Hindistan'dan Türkiye'ye yardım

Güney Kore, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına insani yardım ve destek ekibi göndereceğini duyururken, Hindistan'ın gönderdiği ilk uçak Adana'ya ulaştı.

11:00 Üç ile araç girişi yasaklandı

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların dışındaki tüm araçların şehre girişi yasaklandı.

10:55 3 bin 400 vatandaş trenlerde konakladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelere sevk edilen vagonlarda 3 bin 400 vatandaş konakladı. Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da vatandaşlar geceyi vagonlarda geçirdi.

10:47 Hatay'da anne ve bebeği depremden 29 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

10:15 25 saat sonra 1 kişi daha sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazından 25 saat sonra 1 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.

10:14 İsrail Türkiye'ye 2 uçak yardım gönderdi

İsrail, Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle temel insani yardım malzemeleri, teknik ekip ve arama kurtarma timlerini taşıyan iki uçak gönderdi.

10:12 Sosyal medyada 90 hesabın provokasyon yaptığı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

09:58 Amasyalı madenciler Malatya'ya yardıma koştu

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde çalışan 50 madenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya gitti.

09:57 Türkmenistan’dan yardım taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere kurtarma ekibi ve insani yardım taşıyan uçak Türkmenistan’dan yola çıktı.

09:16 Azerbaycan Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar görenler için iki uçak insani yardım gönderecek.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine insani yardım malzemeleri taşıyan 2 uçağın yakın zamanda Türkiye'ye hareket edeceği bildirildi.

Açıklamada, uçaklardan birinde tam teçhizatlı sahra hastanesinin bulunduğu belirtildi. Deprem bölgelerinden birinde kurulacak hastanede Azerbaycanlı doktorlar görev yapacak.

Diğer uçakta ise çadır, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeler yer alıyor.

Azerbaycan, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye 420 personel göndermişti.

09:04 Gaziantep'te 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç enkazdan kurtarıldı. Aile, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

08:49 AFAD: "Deprem bölgelerinde 13 bin 740 arama kurtarma personeli görevlendirildi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrasında 13 bin 740 arama kurtarma personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerine 360 araç ve 3 bin 361 iş makinesi sevk edildi, personel ve araç sevkiyatı gece boyunca devam etti. Psikososyal destek için bölgeye 4 mobil hizmet merkezi, 1322 personel ve 100 araç yönlendirildi.

08:37 Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Hatay'a gönderildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çalışmalara katılmak üzere bölgeye gelen Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, Hatay'a gönderildi.

08:20 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

08:02 Meksika, Türkiye'ye 145 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi. Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, "Türkiye'deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye'ye varmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

07:40 Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

07:07 26 saat sonra gelen mutluluk: 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

07:02 İskenderun Limanı'nda depremde devrilen konteynerlerde yangın devam ediyor

İskenderun Limanı'nda dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor.

06:48 Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 06.13'te, merkez üssü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 8,13 kilometre derinlikte meydana geldi.

06:37 İstanbul'dan deprem bölgesine 12 bin 752 personel sevk edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi.

05:44 Çin'den uzman arama kurtarma ekibi yola çıktı

Çinli kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeği ve arama kurtarma ekipmanıyla yola çıktı. Çin'in Zeciang eyaletinden yola çıkan ekibin Çarşamba sabahı Türkiye'de olması bekleniyor. Uzman ekip 8 kişiden oluşuyor.

05:14 Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Aynı dakikalarda İstanbul Havalimanı'nda bekleyen binlerce yardım gönüllüsü ise başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman yaşanan izdihama havalimanında görevli ekipler müdahale etti. Öncelik sırası profesyonel ekiplerle sağlık personeline verildi.

04:43 AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Can kaybı 2921'e yükseldi"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısının 2921'e yükseldiğini açıkladı. Sezer şunları ifade etti:

04:39 Orta Doğu ülkelerinden Türkiye'ye destek için hava köprüsü

Orta Doğu'dan 12'si Arap ülkesi, olmak üzere toplam 14 ülke, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerinin hafifletilmesi için Türkiye'ye arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri göndereceklerini duyurdu.

4:17 MSB bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası oluşturuldu. Kriz masasının kullanımında 17 uçak, 2 Akıncı TİHA, çok sayıda seyyar mutfak ve banyonun yanı sıra depremzedelere azami yaşam koşullarını sağlamak için birçok imkan bulunuyor.

4:00 Hatay'da yaralananlar TCG İskenderun gemisine alınmaya devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da yaralananlar, Mersin'e sevk edilmek üzere TCG İskenderun gemisine alınmaya başlandı.

Görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait TCG İskenderun gemisi, depremde yaralananları almak için İskenderun Limanı'na yanaştı.

Limana ambulanslarla sevk edilen yaralılar, ekiplerce gemiye alınmaya başlandı.

Yaralılar, tedavileri için Mersin'e sevk edilecek.

03:37 Rusya, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi

Türkiye'nin birçok ilinde can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek ekipleri gönderilmeye devam ediyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı gündüz saatlerinde gönderilen arama kurtarma ekiplerine ek olarak akşam saatlerinde yeni ekiplerin yola çıktığını açıkladı.

03:14 Somalı madenciler deprem bölgesine hareket etti

Somalı madenciler, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için THY uçağıyla Osmaniye'ye hareket etti. Akşam saatlerinde otobüsle Soma'dan Adnan Menderes Havalimanı'na gelen madenciler, arama kurtarma ve yardım malzemelerinin uçağa transferine yardım etti.

02:47 TCG İskenderun gemisi, yaralıları Mersin'e sevk ediyor

İskenderun Limanı'ndan askeri gemiyle vatandaşların bölgeden tahliyesine başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. TCG İskenderun Gemisi yaralıları Mersin'e ulaştırmak için Hatay'ın İskenderun Limanı'na geldi. Yaralılar tek tek gemiye naklediliyor.

02:30 Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

02:28 Bakan Kasapoğlu paylaştı: Deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan tesisler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.

02:17 21 saat sonra enkazdan 1 çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı.

Atatürk Bulvarı'nda 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 21 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 12 yaşındaki Sefa Yaprak olduğu öğrenilen çocuk, bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

01:41 7840 kişi sağ kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazlardan 7 bin 840 kişinin sağ çıkarıldığını açıkladı.

01:33 KKTC'den insani yardım taşıyan 2 gemi yola çıktı

Gönyeli, Girne ve Çatalköy belediyelerince hazırlanan yardım malzemeleri belediye başkanlarının nezaretinde Girne Limanı'na getirilerek gemiye yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan gemi, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Gazimağusa Başkonsolosluğu ve 4’üncü Piyade Alay Komutanlığı desteği ile toplanan yardımları taşıyan tırlar gemiye yüklenerek Gazimağusa Limanı’ndan Mersin'e gönderildi.

01:26 Bilet fiyatları 100 TL'ye sabitlendi

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'a insani yardım taşıyan uçakların İstanbul'a dönüş uçuşlarının yolculara açıldığını; ücretin ise 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 lira olarak sabitlendiğini açıkladı.

01:22 Somalı madenciler deprem bölgesine hareket etti

Soma'dan 90 madencinin bulunduğu yardım ekibi, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İzmir'den Osmaniye'ye hareket etti.

01:08 3 asker depremde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

00:42 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2379 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını bildirdi.

00:29 İletişim Başkanlığı'ndan Hatay açıklaması

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

00.25 63 hesap tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deprem sonrasında sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen hesap sayısının 63'e çıktığını bildirdi.

00:13 Hatay'a seyyar sahra hastanesi kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşacağını, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

23:46 4 kişi daha ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

Adıyaman'da, enkazdan yaralı olarak kurtarılan 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Yaralılar, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası Adıyaman'da enkaz altında kalan 4 kişi daha Ankara'ya getirildi. Yaralıları taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, 21.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 4 yaralı, daha sonra ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

22:49 Baykar'dan deprem bölgesine yardım

Baykar, deprem bölgesine gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi sevk ettiklerini duyurdu.

22:35 KKTC'de ulusal yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

21:56 Futbol camiasına çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığını açıkladı.

21:44 Nurdağı-Gaziantep yolu trafiğe kapatıldı

Gaziantep Valiliği, oluşan araç trafiği ve buna bağlı olarak yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama olması nedeniyle Nurdağı-Gaziantep yolunun, ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacağını bildirdi.

21:20 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 uçak ve 3 bin 746 personel ile bölge müdürlükleri, büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 413 iş makinesinin deprem bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

21:16 Depremzedeler kışlalarda misafir ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, depremden etkilenen vatandaşları, kışlalarda misafir ediyor.

21:10 Kanada'dan Türkiye'ye yardım mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili yardıma hazır olduklarını açıkladı.

21:07 AFAD'tan son durum açıklaması

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

20:43 Yaralılar Ankara ve İstanbul'a getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralı kurtarılan vatandaşların, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

20:40 Milli Yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

19:44 THY'den sefer açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini belirtti.

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

19:18 EPDK'dan akaryakıt açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlara yönelik akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama ve hiçbir mevzuat engelinin olmadığını belirtti.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, deprem bölgesinde akaryakıt teminine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, "Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

19:12 Sultansuyu Barajı boşaltılıyor

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.

Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

18:56 Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komandolar dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "Nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor" dedi.

18:38 Deprem fırsatçılarına karşı soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile depremzedelerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi eşyaları yüksek fiyattan satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının, depremi fırsat bilerek bilet fiyatlarını 2-3 kat arttırdığı yönünde ihbarlar geldiği belirtildi.

Depremden etkilenenlerin kullanımı için hayati öneme sahip battaniye gibi birçok eşyanın fiyatının da fahiş oranda arttırıldığı yönünde ihbarlar alındığı belirtilen açıklamada, "İhbarlar üzerine, fiyatları etkileme, mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

18:33 Fuat Oktay AFAD'da bilgilendirme yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 ili etkileyen 7,7'lik depremle ilgili son durumu paylaştı. Oktay, 1541 kişinin hayatını kaybettiğini 9733 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz çalışmaları yapılamayan yerlerle ilgili soruya da yanıt verdi. Hala yolda olan ekiplerin olduğunu söyledi.

18:20 İskenderun Limanı'nda yangın

İskenderun Limanında depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi.

Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için bölgeye ekiplerin yönlendirildiği öğrenildi.

Yangın dronla da görüntülendi.

18:16 Yanlış bilgi paylaşanlara soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine, soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu türden içeriklere yönelik araştırma ve tespit çalışmalarının, kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde devam ettiği bildirildi.

17:51 Rusya'dan Türkiye'ye destek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.

17:36 Kırgızistan arama kurtarma ekibi gönderdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 63 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye gönderildi.

17:22 Kızılay'dan acil çağrı

Türk Kızılay, kan bağışının günlere yayılması çağrısı yaptı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından kan bağışı yapan hayırseverlere teşekkür edildi.

Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kan uzun süre saklanamayan miadlı bir üründür. Bugün kan bağışına koşan tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, kan bağışının önümüzdeki günlere yayılmasının stok ve test süreçleri açısından daha uygun olacağını hatırlatıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kan bağışının sürekli ve düzenli olması gerektiğine işaret edilirken, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizildi.

17:17 Tüm Türkiye'de MEB'e bağlı okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz" dedi.

Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde inceleme yapan Bakan Özer, burada yaptığı açıklamada tüm Türkiye'de okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer şunları söyledi:

16:53 Ankara'dan 300 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 300 uzman personel, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan iki ayrı uçakla bölgeye sevk edildi.

Ankara ve çevre illerden görevlendirilen 300 sağlık personeli, kafileler halinde kara yolu ile Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Burada hazır bekletilen iki ayrı uçağa alınan sağlık personeli, Adıyaman Havalimanı'na doğru yola çıktı.

16:44 İstanbul'dan deprem bölgesine 16 uçak, 2 bin 647 personel yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem bölgesine gitmek üzere 16 uçak, 2 bin 647 personel ve 311 iş makinesinin yola çıktığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbulumuzdan deprem bölgesine; 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

16:35 Adalet Bakanı Bozdağ açıklama yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7,7'lik depremin etkilediği Diyarbakır'da açıklama yaptı. Devletin bütün birimlerinin büyük bir koordinasyonla çalışma yürüttüğünü vurguladı.

16:02 Mehmetçik depremzedelere yemek dağıtımı yaptı

Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladı. Birlikler tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlandı.

15:36 İHA'lar depremzedeler için havalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait İHA’lar, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

15:27 AFAD depremzedelere yardım için SMS ve banka bilgilerini paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afetzedelere yardım etmek isteyenler için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalara destek vermek isteyenlerden yoğun şekilde yardımda bulunma talebi geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yazıp 1866'ya SMS göndererek 20 lira bağışta yapabileceği kaydedildi.

Afetzedeler için banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabileceği belirtilen açıklamada, kuruma ait bağış hesapları paylaşıldı.

Bağış hesaplarına, AFAD'ın, https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 internet sitesinden de ulaşılabilecek.

15:22 Adana Havalimanı'nın kapandığı iddiaları yalanlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, meydana gelen depremler nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Havalimanımız hava trafiğine açıktır." ifadesi kullanıldı.

15:06 Yaşamını yitirenlerin sayısı 1014 oldu

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.

15:04 Meclis Genel Kurul çalışmaları ertelendi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş deprei nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul'nun bu hafta yapacağı çalışmaların ertelendiğini duyurdu.

14:49 AFAD'dan tsunami açıklaması

AFAD tsunami söylentilerine karşı bir açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

14:41 Kızılay Başkanı Kerem Kınık sanayicilere çağrı yaptı

Kızılay Genel Başkanı Kerem, katıldığı bir televizyon programında sanayicilere çağrı yaptı. Kınık, "Üreticiler ve sanayiciler hazırlık yapsın" dedi. Kınık'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

13:37 Kazakistan'dan Türkiye'ye yardım

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev’in hükümete, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sonuçlarının üstesinden gelmek amacıyla Türkiye’ye acil yardım sağlama talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, “Dışişleri ve Acil Durumlar bakanlıkları aracılığıyla Türk makamlarıyla temas kuruldu. Kısa zamanda Türkiye’nin talebi üzerine Kazak kurtarıcılar ve doktorlar afetten etkilenen bölgelere ulaşacak.” ifadesi yer aldı.

13:37 AB üyesi 10 ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB üyesi 10 ülkenin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin talebi üzerine arama ve kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

13:24 Kahramanmaraş'ta deprem daha meydana geldi

AFAD'a göre Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

13:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

12:54 AFAD deprem büyüklüğünü güncelledi

AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.

12:14 Bankalardan deprem kararı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı. Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.

12:13 TSK deprem bölgesine hava yardım koridoru kurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. TSK'ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.

12:11 Pazarcık'ta enkaz altındaki 2 çocuk yaralı olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pazarcık'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 2 çocuk sağ olarak çıkarıldı.

12:09 Dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlatıldı

Depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan çarpıtılmış paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

12:04 KYK Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurtlarda yıkım meydana gelmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu gece yaşadığımız sarsıcı depremde, ilk yapılan tespitlerde Bakanlığımız bünyesindeki yurtlarda herhangi bir yıkım meydana gelmediği, enkaz altında kalan herhangi bir gencimizin bulunmadığı tespit edilmiştir. Hasarlı olan binalara ilişkin tespit çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

11:53 Üniversite eğitimine ara verildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

11:52 Madenciler deprem bölgesine hareket etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye personeli deprem bölgesine hareket etti.

11:51 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında, "81 ilimizden yeterli sayıda ekibimiz afet bölgelerinde görev başında olup, arama-kurtarma ve sağlık hizmeti çalışmalarına devam ediyor. Hava ve kara ambulanslarımız da bölgede hizmette. Şu an koordinasyonu deprem felaketinden etkilenen illerimizden Hatay’dan yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

11:48 Malatya Valiliğinden şebeke suyunun içilmemesi uyarısı

Malatya Valiliği, şebeke suyunun içilmemesini istedi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Malatya merkezinde Pınarbaşı Kaptaş'tan içme suyu alan vatandaşların ikinci bir açıklamaya kadar şebeke suyunu içmemesi gerektiği belirtildi.

11:44 Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitime ara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta eğitim öğretime ara verildi.

11:38 Spor organizasyonları ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, ilgili tüm birimlerin AFAD eşgüdümünde yardıma hazır olduğunu bildirdi.

11:23 Bakan Dönmez açıklama yaptı

Depremde Kahramanmaraş-Gaziantep doğal gaz iletim hattında hasar oluştu. BOTAŞ, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’a gaz akışını kesti. Güvenlik amacıyla Ceyhan petrol rafinerisine petrol akışı durduruldu. Enerji nakil hatlarında da TEİAŞ'a ait yaklaşık 30 trafo merkezinde hasar aldı.

11:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanlığı'na hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçiyor.

11:00 Rusya yardıma hazır olduğunu belirtti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem nedeniyle Türkiye'ye 2 adet İl-76 uçağı ile 100 kişilik arama kurtarma ekibinin gönderilmeye hazır olduğunu bildirdi.

10:44 Kandilli açıklama yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

10:35 Enkaz altındaki çocuğun kurtarılma anları

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

10:29 KKTC'den Türkiye'ye yardım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'ye ilk etapta 30 kişilik sivil savunma ekibiyle 8 özel donanımlı araç göndereceklerini bildirdi.

Üstel yaptığı açıklamada, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı arama kurtarma eğitimi olan 30 kişilik ekip ve 8 aracın bugün Girne Limanı'ndan tam teçhizatlı olarak Türkiye'ye hareket edeceğini söyledi.

Ünal, ana vatan Türkiye ile her zaman dayanışma içinde olduklarını belirterek, Türk halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

KKTC'li yetkililerden alınan bilgilere göre, yerel saatle 12.00'de gemiyle Türkiye'ye hareket edecek ilk sivil savunma ekibi, Gaziantep'te görev alacak.

KKTC'den, 10 kişilik diğer arama kurtarma ekibi ise uçakla Adana'ya giderek oradan kara yoluyla Adıyaman'a geçip çalışmalara katılacak.

10:22 AB'den Türkiye'ye yardım

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Lenarcic, deprem sonrası Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçirildiğini duyurdu.

AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezinin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, "Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda." ifadesini kullandı.

10:11 Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıklama yaptı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bursalı açıklamasında, "Zorlukları aşacak güçteyiz! Vatan Partisi bütün örgütleriyle görev başındadır." ifadelerini kullandı.

09:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin açıklama yaptı. Son durum hakkında bilgi veren Oktay şunları söyledi:

- Maraş'ta 70 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetmiş bulunuyoruz, bu sayılarının ne yazık ki artacağını tahmin ediyoruz. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yine Maraş'ta 200 yaralımız var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybımız, 7 yaralımız var ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 can kaybı, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız bulunuyor. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var. Antep'te 80 kaybımız, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla an itibarıyla 284 can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 yıkılan binamız var.