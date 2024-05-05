Kastamonu'da hıdırellez coşkusu yaşanıyor!

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindende bulunan Seyyid Ali Danışmend Türbesi’nin bulunduğu alanda Hıdrellez şenlikleri yapıldı.

Kastamonu'da hıdırellez coşkusu yaşanıyor!
Editör: Metehan Gül
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Pınarbaşı ilçesi Mirahor köyü sınırları içinde bulunan Seyyid Ali Danışmend Türbesi'nin bulunduğu alanda Hıdrellez şenlikleri yapıldı.

Bartın’ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan türbe önünde düzenlenen şenliğe Kastamonu, Bartın ve Zonguldak’tan gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Şenlikte vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek dua etti.

Şenlik alanında kurulan hayvan pazarında vatandaşlar alışveriş yaparken, yöresel ürünler de satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yöresel aya çorbası ikram edildi.

Şenliğe katılan vatandaşlar, yılda bir bir araya gelerek mutlu bir gün geçirdiklerini ifade etti.

Kastamonu'da hıdırellez coşkusu yaşanıyor! - Resim : 1

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kastamonu # Hıdırellez
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