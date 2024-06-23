Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı tatili son bulurken, tatilcilerin dönüş çilesi de başladı. İstanbul'un Trakya tarafından gelenler, üç kilometreyi bulan kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı
Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı
Editör: Uğur Çam

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatile gidenlerin dönüşü başladı. Trakya'ya giden tatilciler, dönüşte kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşmasına neden oldu. Dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul'un Tekirdağ tarafından girişinde araç yoğunluğu yaşandı. 

3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Silivri'de bulunan Çorlu kavşağı ve Tekirdağ'ın Ereğli ilçesinin kent merkezinde araç kuyrukları oluştu. İstanbul'a dönmek isteyenler, 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu. 

Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı - Resim : 1

Güvenlik ekipleri, trafik akışının sağlıklı yürümesi için yol üzerindeki önemli noktalarda önlem aldı. Jandarma trafiğin alkışını havadan dronla takip etti. 

Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun daha da artması beklenirken, yetkililer Çanakkale tarafından İstanbul'a gelen sürücülere Tekirdağ kent merkeziyle Çorlu ilçesi üzerinde yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu tercih etmelerini önerdi.

Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı - Resim : 2

16 terörist kaçamadan yakalandı!16 terörist kaçamadan yakalandı!Gündem
# Kurban Bayramı # Trafik
Çok Okunanlar
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi
Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi
O illerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olacak
O illerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olacak
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı
Pink Floyd’un efsanesi Roger Waters, Filistin için Londra'da sahne aldı
Pink Floyd’un efsanesi Roger Waters, Filistin için Londra'da sahne aldı
Öne Çıkanlar ABD kara kara düşünüyor! Putin KDHC'ye gitti Blinken harekete geçti! ABD kara kara düşünüyor! Putin KDHC'ye gitti Blinken harekete geçti! Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı Akdeniz'de deprem oldu! AFAD açıkladı