Kurban Bayramı bitti! Dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatile gidenlerin dönüşü başladı. Trakya'ya giden tatilciler, dönüşte kilometrelerce uzanan kuyruklar oluşmasına neden oldu. Dönüş yolculuğu nedeniyle İstanbul'un Tekirdağ tarafından girişinde araç yoğunluğu yaşandı.

3 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Silivri'de bulunan Çorlu kavşağı ve Tekirdağ'ın Ereğli ilçesinin kent merkezinde araç kuyrukları oluştu. İstanbul'a dönmek isteyenler, 3 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturdu.

Güvenlik ekipleri, trafik akışının sağlıklı yürümesi için yol üzerindeki önemli noktalarda önlem aldı. Jandarma trafiğin alkışını havadan dronla takip etti.

Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluğun daha da artması beklenirken, yetkililer Çanakkale tarafından İstanbul'a gelen sürücülere Tekirdağ kent merkeziyle Çorlu ilçesi üzerinde yoğunluk bulunmayan TEM Otoyolu'nu tercih etmelerini önerdi.