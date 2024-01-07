Muğla'da Müze ve Ören Yerlerine Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'daki müze ve ören yerleri büyük ilgi görüyor.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilçelerinde milyonlarca turist ağırlayan Muğla, tarihi zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor.

Turistler deniz, kum ve güneşin yanında, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentlerle buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için bölgeyi tercih ediyor.

Muğla'da 2023 yılında 5 müze ve ziyaret edilebilir durumdaki 86 ören yerini 1 milyon 164 bin 151 kişi ziyaret etti.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 333 bin 956 ziyaretçi ile geçen yıl en çok ziyaret edilen müze oldu.