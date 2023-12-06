Muğla'yı Sağanak ve Dolu Vurdu!

Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ile sokaklarda su birikintileri oluşurken, tarım ürünleri de zarar gördü.

Muğla'yı Sağanak ve Dolu Vurdu!
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Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Muğla'da da kendisini gösterdi. Şehrin Menteşe, Köyceğiz ve Datça ileçelerinde sağanak ve dolu etkili olurken cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu.

Menteşe'de yağış öğleden sonra şiddetini artırdı. Sağanağa yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle kent merkezi başta olmak üzere birçok mahalledeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Datça'daki bazı mahallelerde ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklardaki su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı. Emecik Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarlalardaki güz domatesi ve patatesler zarar gördü.

Köyceğiz ilçesinde de dolu, narenciye ve zeytin bahçelerine zarar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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