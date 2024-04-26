SGK sahte boşanmalar için düğmeye bastı! Türkiye'nin her yerinden ihbarlar yağdı...

2023 faaliyet raporu açıklayan Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışılıkla mücadeleye karşı harekete geçti. Raporun en dikkat çekici detaylarından biri de emekli maaşı alabilmek için eşinden boşananların sayısı oldu.

DENETİMLER BAŞLADI

NTV'de yer alan habere göre boşandığı eşi ile yaşamaya devam eden 2 bin 418 kişinin aylıkları kesildi. SGK tarafından yapılan denetimler sonucu haksız yere emekli maaş alanlar bu zamana kadar aldıkları maaşları geriye dönük faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN İHBARLAR YAĞDI

81 ilden gelen ihbarları da değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda toplamda 101 bin 714 işyerini denetledi. Yapılan incelemeler sonucu denetlenen iş yerlerinin 1533'ünün sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte iş yerleri ile ilgili yapılan işlemler sonrasında toplamda 1.2 milyar lira para cezası kesildi.