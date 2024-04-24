Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı!

Olay, İstanbul Küçükçekmece’de meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi yakınında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1’i ağır 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# silahlı saldırı # yaralanma
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