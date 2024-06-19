Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı

Sinop'ta bir köyde yangın çıktı. Yangında 5 ev hasar gördü. Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonrası söndürüldü.

Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı
Editör: Uğur Çam
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Sinop'un Durağan ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 evde hasar oluştu.

Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı - Resim : 1

İlçeye bağlı Cevizlibağ köyünde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevlerin diğer evlere de sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı - Resim : 2

Ekiplerce müdahale edilen yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında 5 evde zarar meydana geldi.

Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı - Resim : 3

Vali Mustafa Özarslan yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop'ta korkunç yangın! Bir köyde 5 ev alev aldı - Resim : 4

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sinop # yangın
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